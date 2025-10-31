16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Умная камера в ВТБ Онлайн научилась распознавать номера телефонов, карт и банковских счетов В ОТП Банке предложили создать единый антискам-хаб на Госуслугах для защиты жертв мошенничества Аналитика "Т1 Иннотех": банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40% Клиенты ВТБ получат доход с семейного счета ОТП Банк улучшает программу лояльности

Банки Финансы

В ОТП Банке предложили создать единый антискам-хаб на Госуслугах для защиты жертв мошенничества

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, выступил на 12-й ежегодной конференции "Антифрод в финансовых организациях" с докладом об общесистемных антифрод-инициативах, одна из которых призвана усовершенствовать механизмы координации действий пользователя, столкнувшегося с мошенничеством.

В качестве основного решения Рустам Габитов озвучил предложение создать на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) единый антискам-хаб, который агрегирует все необходимые действия гражданина, пострадавшего от мошенничества.

"Разработка антискам-страницы с комплексной заявкой и сквозной идентификацией через ЕСИА позволит формировать сразу пакет заявлений в МВД и другие инстанции, минуя многоступенчатый бюрократический лабиринт", — пояснил Рустам Габитов, отметив, что сейчас пострадавшему приходится применять множество сервисов для решения одного инцидента, при этом информация, предоставленная в одну инстанцию, часто не передается автоматически в другие. "Это снижает вероятность успешного возврата средств и расследования", — отметил эксперт.

Первый этап внедрения изменений предполагает налаживание прямого взаимодействия "Банк — МВД" через использование существующих правовых рамок, включая подачу заявлений от имени клиента на мвд.рф с его согласия. Второй этап — это сбор и синхронизация ключевых данных для создания автоматизированного механизма атрибуции мошенников и выявления связей между ними. "На базе этой первичной интеграции и накопленных данных станет возможным поэтапное формирование единой системы с участием всех заинтересованных ведомств", — пояснил Рустам Габитов.

В развитие инициативы предполагается запустить систему замкнутого цикла по формированию "цифрового следа мошенников". В этом случае гражданин будет подавать комплексную заявку через ЕПГУ с возможностью дополнять ее новыми данными, которые будут поступать всем уполномоченным органам. При этом полученные знания будут использоваться для информирования граждан и автоматической блокировки мошеннической инфраструктуры.

Важным элементом системы станет TTP (Tactics, Techniques, Procedures) анализ и профилирование тактик, техник и процедур, который встраивается в антифрод-сервисы платежных систем и превентивный контроль строится на основе единого идентификатора клиента, например, ИНН. Сейчас на практике это используется для защиты инфраструктуры организаций. Теперь эта опция доступна для защиты конкретного пользователя услуг. "Такой подход позволяет не только оперативно реагировать, но и постоянно углублять понимание методов злоумышленников, чтобы совершенствовать предупреждающие меры", — отметил он.

В заключение Рустам Габитов подчеркнул, что предлагаемая модель соответствует логике существующих регуляторных требований и задачам основных направлений развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере, а ее реализация позволит перейти от разрозненных действий к централизованной, интеллектуальной и проактивной системе защиты прав граждан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2