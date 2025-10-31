В ОТП Банке предложили создать единый антискам-хаб на Госуслугах для защиты жертв мошенничества

Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, выступил на 12-й ежегодной конференции "Антифрод в финансовых организациях" с докладом об общесистемных антифрод-инициативах, одна из которых призвана усовершенствовать механизмы координации действий пользователя, столкнувшегося с мошенничеством.

В качестве основного решения Рустам Габитов озвучил предложение создать на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) единый антискам-хаб, который агрегирует все необходимые действия гражданина, пострадавшего от мошенничества.

"Разработка антискам-страницы с комплексной заявкой и сквозной идентификацией через ЕСИА позволит формировать сразу пакет заявлений в МВД и другие инстанции, минуя многоступенчатый бюрократический лабиринт", — пояснил Рустам Габитов, отметив, что сейчас пострадавшему приходится применять множество сервисов для решения одного инцидента, при этом информация, предоставленная в одну инстанцию, часто не передается автоматически в другие. "Это снижает вероятность успешного возврата средств и расследования", — отметил эксперт.

Первый этап внедрения изменений предполагает налаживание прямого взаимодействия "Банк — МВД" через использование существующих правовых рамок, включая подачу заявлений от имени клиента на мвд.рф с его согласия. Второй этап — это сбор и синхронизация ключевых данных для создания автоматизированного механизма атрибуции мошенников и выявления связей между ними. "На базе этой первичной интеграции и накопленных данных станет возможным поэтапное формирование единой системы с участием всех заинтересованных ведомств", — пояснил Рустам Габитов.

В развитие инициативы предполагается запустить систему замкнутого цикла по формированию "цифрового следа мошенников". В этом случае гражданин будет подавать комплексную заявку через ЕПГУ с возможностью дополнять ее новыми данными, которые будут поступать всем уполномоченным органам. При этом полученные знания будут использоваться для информирования граждан и автоматической блокировки мошеннической инфраструктуры.

Важным элементом системы станет TTP (Tactics, Techniques, Procedures) анализ и профилирование тактик, техник и процедур, который встраивается в антифрод-сервисы платежных систем и превентивный контроль строится на основе единого идентификатора клиента, например, ИНН. Сейчас на практике это используется для защиты инфраструктуры организаций. Теперь эта опция доступна для защиты конкретного пользователя услуг. "Такой подход позволяет не только оперативно реагировать, но и постоянно углублять понимание методов злоумышленников, чтобы совершенствовать предупреждающие меры", — отметил он.

В заключение Рустам Габитов подчеркнул, что предлагаемая модель соответствует логике существующих регуляторных требований и задачам основных направлений развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере, а ее реализация позволит перейти от разрозненных действий к централизованной, интеллектуальной и проактивной системе защиты прав граждан.