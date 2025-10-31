НОВИКОМ отмечает рост популярности вклада "Рантье"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) отмечает рост интереса клиентов к вкладу "Рантье", привязанному к ключевой ставке Банка России. С начала 2025 года объём привлеченных средств по этому продукту увеличился на 77%, а с начала октября прирост составил около 8%. Эксперты банка предполагают, что тренд на повышенную популярность вклада носит долгосрочный характер.

Тенденция к снижению ключевой ставки влечет за собой приток средств в долгосрочные депозиты. В линейке данных продуктов клиенты все чаще отдают предпочтение вкладам, доходность по которым напрямую зависит от ставки ЦБ. Они эффективно адаптируются к изменениям в кредитно-денежной политике, при этом обеспечивая привлекательный уровень дохода и надёжность вложений. В среднем такие депозиты показывают доходность выше классических вкладов.

В 2021 году НОВИКОМ одним из первых российских банков предложил клиентам вклад под названием "Рантье", следующий за ставкой Банка России. С момента запуска он остается одним из самых популярных накопительных продуктов НОВИКОМа: депозит выбирает каждый третий вкладчик в банке. Вклад неоднократно входил в список топ-10 лучших накопительных продуктов российских банков по версии сервиса Bankiros.

Сегодня длительность вклада "Рантье" составляет 250, 550 и 1100 дней — такие средне- и долгосрочные варианты размещения рассчитаны на клиентов, предпочитающих устойчивость и предсказуемость дохода.

Одной из особенностей депозита является ежемесячная капитализация процентов, которая обеспечивает рост совокупного дохода в течение всего срока размещения. Подобные условия встречаются на рынке нечасто, что делает "Рантье" особенно привлекательным для клиентов, ориентированных на максимальную доходность.

Эксперты НОВИКОМа отмечают, что рост популярности вкладов, следующих за ключевой ставкой ЦБ, продолжится в долгосрочной перспективе. Спрос на них сохранится благодаря эффективности управления и стабильности условий, которые приобретают решающее значение в меняющейся экономической среде.

С условиями вклада "Рантье" можно ознакомиться на официальном сайте банка.