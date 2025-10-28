ВТБ тестирует субсидии в цифровых рублях для фермеров

ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров.

Тестирование механизма выплат в цифровых рублях проходит с привлечением Банка России в одном из регионов Приволжского федерального округа. Работа механизма выглядит так: министерство субъекта выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях, задавая условия использования этой выплаты: например, на закупку сельхозтехники, семян или кормов для животных. Эта информация передается на платформу цифрового рубля Банка России для формирования алгоритма автоматических проверок. После этого сельхозпредприятие, будучи клиентом ВТБ, в личном кабинете в онлайн-банке видит начисленную субсидию, ее сумму и правила использования. При переводах средств по субсидии происходит автоматическая проверка соблюдения условий: если перевод не соответствует требованиям, операция отклоняется.

Использование цифрового рубля позволит повысить эффективность выплат субсидий. Технология обеспечит переход на использование субсидий в финансировании предстоящих расходов с автоматическим контролем целевого использования. Отмена ручного контроля каждого платежа со стороны казначейства увеличит скорость проведения платежей по использованию субсидий до моментального перечисления.

"Внедрение цифрового рубля в реализацию мер господдержки делает процесс более прозрачным, безопасным и удобным для всех участников. Автоматизация многих ручных операций снижает риск ошибок и повышает оперативность финансового контроля. Мы рассчитываем, что этот подход станет базой для масштабирования цифрового рубля в других направлениях господдержки и развития бизнеса", — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

"Клиентам сегодня — как физическим пользователям, так и компаниям и ведомствам — нужны не просто платежи, а комплексные финансовые решения. Такую возможность открывают перспективы внедрения цифрового рубля. Проводя многочисленные пилоты различных сценариев использования новой формы цифровой валюты ЦБ, мы видим, что наибольший интерес среди пользователей, участников фокус-группы банка, вызывают именно комплексные решения, включая платежи в цифровых рублях при помощи смарт-контрактов — автоматизированных сделок, позволяющих совершать транзакции при наступлении различных условий. Подобные платежи становятся одним из трендов финтеха", — подчеркнула Елена Четверикова, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса — старший вице-президент ВТБ.