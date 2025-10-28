На самарской телебашне 28 октября включат тематическую подсветку

Во вторник, 28 октября, на телебашне в Самаре в честь 10-летия Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" будет работать тематическая подсветка.
Тематический сценарий подсветки будет работать с наступления сумерек до 24:00. Грани телебашни украсит логотип "Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Световые шоу также покажут на башнях в Благовещенске, Грозном, Казани, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Нальчике, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле, Якутск и других городах России.
