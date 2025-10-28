Признание, давление и деньги: что мотивирует самарцев к карьерному росту

Причины, побуждающие жителей Самары и Самарской области развиваться в профессии, заключаются в повышении социального статуса (20%), давления знакомых и тренда на успех в социальных сетях (по 17%), желании более высокой зарплаты (15%). При этом, в 26% случаях их ничего не мотивирует. Такие результаты показало исследование карьерных амбиций респондентов, проведенное онлайн-кампусом НИУ ВШЭ.

Более четверти опрошенных (26%) планируют повышение или смену работы в ближайшие 1–2 года. А вот 30% респондентов вполне довольны своим нынешним положением, 44% вовсе не задумываются о нем. Также 32% самарцев отмечают, что главным карьерным приоритетом на ближайшее время для них является сохранение стабильности; 17% ответов пришлось на освоение дополнительной специальности. Еще 17% не определились, а 16% планируют выстроить вектор для смены профессии и сферы деятельности.

Среди факторов, мешающих продвижению по карьерной лестнице, чаще всего выделяют: недостаток времени на обучение для улучшения навыков и повышения компетенций (25%), отсутствие перспектив роста у текущего работодателя (18%), страх перемен (17%), личную неуверенность в своих силах и синдром самозванца (16%), нехватку знаний и плохие отношения с руководством (по 15%). Лишь 8% опрошенных отметили, что успешно развиваются в рамках своей профессии.

Респонденты рассказали и о шагах, которые предпринимают, чтобы изменить ситуацию на работе. Они активно участвуют в межкомандных проектах (31%), разговаривают с руководством о карьерном развитии (18%), ищут подработку в рамках одной компании (17%), знакомятся с "нужными" людьми (14%), а 16% не интересен рост вовсе.

При этом самарцы готовы идти и на "жертвы" ради карьеры: 21% могли инвестировать деньги в образование, по 18% — готовы уделять меньше времени личной жизни и хобби, а также временно согласиться на меньшую зарплату ради опыта для новой должности, 17% — работать в выходные дни. Регулярно задерживаться на работе согласны 15% респондентов.

Абсолютное большинство (87%) готовы учиться, чтобы улучшить свое положение на работе. Более половины (61%) согласились бы на предложение работодателя оплатить получение новой специальности в вузе на онлайн-программах — при условии двухгодичной отработки. Так, каждый третий (36%) сделал бы это только при повышении зарплаты не менее чем на 40%, а каждый четвертый (25%) поддержали бы идею руководства без каких-либо встречных условий.

Исследование показало, что сменить свое должностное или зарплатное положение в ближайшей перспективе по всей России чаще всего стремятся специалисты из сфер аналитики, психологии, разработки ПО и управления. Ради этого они готовы учиться.

"Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет охотнее берут на себя дополнительные задачи для карьерного роста, а люди от 25 до 34 лет активнее участвуют в межкомандных взаимодействиях. В то же время специалисты в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают открытый диалог с руководством о перспективах развития, нежели просто проактивность. Готовность к обучению для профессионального роста выражена во всех возрастных группах до 45 лет. Также опрос выявил, что сменить свое должностное или зарплатное положение в ближайшей перспективе чаще всего стремятся специалисты из сфер аналитики, психологии, разработки ПО и управления. Ради этого они готовы учиться как в вузе и на онлайн-курсах, так и на практике в процессе работы. Мы видим, что обучение все чаще воспринимается не как формальная необходимость, а как осознанный инструмент индивидуального карьерного развития". — Юлия Ремезова, директор по онлайн-образованию НИУ ВШЭ.