16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Признание, давление и деньги: что мотивирует самарцев к карьерному росту Самарская область присоединится к "Большому этнографическому диктанту", который в этом году отмечает юбилей Тольяттинцу присвоено звание Героя России посмертно Объявлены победители регионального этапа конкурса "Моя профессия – ИТ" в Самаре В МАХ зарегистрировались 50 млн пользователей

Общество

Признание, давление и деньги: что мотивирует самарцев к карьерному росту

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Причины, побуждающие жителей Самары и Самарской области развиваться в профессии, заключаются в повышении социального статуса (20%), давления знакомых и тренда на успех в социальных сетях (по 17%), желании более высокой зарплаты (15%). При этом, в 26% случаях их ничего не мотивирует. Такие результаты показало исследование карьерных амбиций респондентов, проведенное онлайн-кампусом НИУ ВШЭ.

Более четверти опрошенных (26%) планируют повышение или смену работы в ближайшие 1–2 года. А вот 30% респондентов вполне довольны своим нынешним положением, 44% вовсе не задумываются о нем. Также 32% самарцев отмечают, что главным карьерным приоритетом на ближайшее время для них является сохранение стабильности; 17% ответов пришлось на освоение дополнительной специальности. Еще 17% не определились, а 16% планируют выстроить вектор для смены профессии и сферы деятельности.

Среди факторов, мешающих продвижению по карьерной лестнице, чаще всего выделяют: недостаток времени на обучение для улучшения навыков и повышения компетенций (25%), отсутствие перспектив роста у текущего работодателя (18%), страх перемен (17%), личную неуверенность в своих силах и синдром самозванца (16%), нехватку знаний и плохие отношения с руководством (по 15%). Лишь 8% опрошенных отметили, что успешно развиваются в рамках своей профессии.

Респонденты рассказали и о шагах, которые предпринимают, чтобы изменить ситуацию на работе. Они активно участвуют в межкомандных проектах (31%), разговаривают с руководством о карьерном развитии (18%), ищут подработку в рамках одной компании (17%), знакомятся с "нужными" людьми (14%), а 16% не интересен рост вовсе.

При этом самарцы готовы идти и на "жертвы" ради карьеры: 21% могли инвестировать деньги в образование, по 18% — готовы уделять меньше времени личной жизни и хобби, а также временно согласиться на меньшую зарплату ради опыта для новой должности, 17% — работать в выходные дни. Регулярно задерживаться на работе согласны 15% респондентов.

Абсолютное большинство (87%) готовы учиться, чтобы улучшить свое положение на работе. Более половины (61%) согласились бы на предложение работодателя оплатить получение новой специальности в вузе на онлайн-программах — при условии двухгодичной отработки. Так, каждый третий (36%) сделал бы это только при повышении зарплаты не менее чем на 40%, а каждый четвертый (25%) поддержали бы идею руководства без каких-либо встречных условий.

Исследование показало, что сменить свое должностное или зарплатное положение в ближайшей перспективе по всей России чаще всего стремятся специалисты из сфер аналитики, психологии, разработки ПО и управления. Ради этого они готовы учиться.

"Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет охотнее берут на себя дополнительные задачи для карьерного роста, а люди от 25 до 34 лет активнее участвуют в межкомандных взаимодействиях. В то же время специалисты в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают открытый диалог с руководством о перспективах развития, нежели просто проактивность. Готовность к обучению для профессионального роста выражена во всех возрастных группах до 45 лет. Также опрос выявил, что сменить свое должностное или зарплатное положение в ближайшей перспективе чаще всего стремятся специалисты из сфер аналитики, психологии, разработки ПО и управления. Ради этого они готовы учиться как в вузе и на онлайн-курсах, так и на практике в процессе работы. Мы видим, что обучение все чаще воспринимается не как формальная необходимость, а как осознанный инструмент индивидуального карьерного развития". — Юлия Ремезова, директор по онлайн-образованию НИУ ВШЭ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2