Восстановлением Воронежских озер займутся в 2026 году

Водоемы в парке "Воронежские озера" приведут в порядок. Об глава Промышленного района Самары Иван Сухарев сообщил во время прямого эфира с жителями.

По его словам, в 2026 году в парке проведут очередной этап благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". Он, среди прочего, предусматривает работы по приведению в порядок самих озер.

"Много общались с жителями, и они просили заняться озерами. В планах есть проведение работ по очистке озер и обустройству скважин для их пополнения чистой водой", — сказал глава района.

Также концепцией предусмотрены: устройство зон отдыха с крытыми перголами, велодорожек, площадки для выгула собак, восстановление пешеходных дорожек, установка хоккейной калды разновозрастных спортивных, детских площадок и мобильного стационарного туалета, озеленение, благоустройство береговой линии, устройство тропы здоровья для скандинавской ходьбы. Посмотрите эскизы.