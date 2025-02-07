Калда и скейт-площадка могут появиться на Воронежских озерах

Калда, скейт-площадка, тропа для скандинавской ходьбы, локация для выгула собак и многое другое могут появиться в парке "Воронежские озера" в 2026 году. Дизайн-проект благоустройства этого общественного пространства в Промышленном районе Самары опубликован на сайте департамента городского хозяйства и экологии.

Парк "Воронежские озера" в границах улиц Воронежской и Стара-Загора участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Его обновление поддержали тогда более 23 тысяч горожан, и с 2022 года локация претерпела много изменений.

За это время здесь было выполнено трехэтапное благоустройство. В 2022 году, в рамках первого этапа, облагородили входную группу со стороны Московского шоссе и обустроили фонтан, в 2023-м благоустраивали парк от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы, а в 2024 г. закончили преображение в рамках третьего этапа, включающее обновление территории от Храма Троицы Живоначальной до Прихода в честь Святой Троицы.

С 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. С графиком обсуждений можно ознакомиться по ссылке.

На обсуждение выставлено 20 пространств. В их числе — и этап 3.1. благоустройства парка "Воронежские озера".

Концепцией предусмотрены следующие виды работ: устройство зон отдыха с крытыми перголами, восстановление пешеходных дорожек, устройство велодорожек, установка хоккейной калды разновозрастных спортивных и детских площадок, озеленение, благоустройство береговой линии, устройство тропы здоровья для скандинавской ходьбы.

Кроме того, дизайн-проектом запланированы также площадка для выгула собак и установка мобильного стационарного туалета, в том числе для маломобильных граждан.