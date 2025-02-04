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ЖКХ и благоустройство Общество

С 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств: график

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, в районах Самары стартовало обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Глава города Иван Носков в своем телеграм-канале призвал всех жителей принять участие в обсуждении.

Иван Носков подчеркнул, что голосование очень важно.

"Во-первых, сейчас никто из нас не знает, какой проект (или проекты) в итоге победят в рейтинговом голосовании, и будут благоустроены в 2026 году. Поэтому обсудить нужно все, внести предложения и замечания. Сейчас как раз тот этап, когда можно сообща, всем вместе сформировать облик будущего парка, сквера, площади и т. д. И предусмотреть все нюансы, — прокомментировал мэр. — И во-вторых, практика показывает, что на обсуждениях формируются группы активных жителей, которые впоследствии отлично проконтролируют ход работ и их соответствие итоговым дизайн-проектам".

Глава города уточнил, что дизайн-проекты можно предварительно посмотреть на сайте администрации Самары, чтобы прийти на обсуждения в свой район с уже готовыми замечаниями и предложениями. Также он разместил ссылку на перечень проектов. 

Также Иван Носков призвал глав районов проконтролировать доступность информации об обсуждениях: "По максимуму доведите до некоммерческих объединений и активных жителей ваших районов".

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2026 год:

Дата

Время

Внутригородской район

г.о. Самара

Место проведения

04.02.2025

14:00

Красноглинский

Актовый зал Администрации Красноглинского ВГР

(ул. Сергея Лазо, 11)

06.02.2025

15:00

Октябрьский

Актовый зал Администрации Октябрьского ВГР

(ул. Ново-Садовая, 20)

08.02.2025

10:00

Промышленный

Зал заседаний Администрации Промышленного ВГР

(ул. Краснодонская, 32)

10.02.2025

15:00

Советский

Конференц-зал Администрации Советского ВГР

(ул. Советской Армии, 27)

11.02.2025

18:00

Кировский

Актовый зал

Школы № 162

(ул. Елизарова, 28А)

11.02.2025

15:00

Ленинский

Актовый зал Администрации Ленинского ВГР

(ул. Садовая, 243)

11.02.2025

17:00

Железнодорожный

Актовый зал Администрации Железнодорожного ВГР

(ул. Урицкого, 21)

11.02.2025

18:00

Куйбышевский

Здание общественной приемной Администрации Куйбышевского ВГР

(ул. Зеленая, 14А)

13.02.2025

17:00

Самарский

Зал заседаний Администрации Самарского ВГР

(ул. Некрасовская, 38)

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