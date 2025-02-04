С 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств: график

Во вторник, 4 февраля, в районах Самары стартовало обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Глава города Иван Носков в своем телеграм-канале призвал всех жителей принять участие в обсуждении.

Иван Носков подчеркнул, что голосование очень важно.

"Во-первых, сейчас никто из нас не знает, какой проект (или проекты) в итоге победят в рейтинговом голосовании, и будут благоустроены в 2026 году. Поэтому обсудить нужно все, внести предложения и замечания. Сейчас как раз тот этап, когда можно сообща, всем вместе сформировать облик будущего парка, сквера, площади и т. д. И предусмотреть все нюансы, — прокомментировал мэр. — И во-вторых, практика показывает, что на обсуждениях формируются группы активных жителей, которые впоследствии отлично проконтролируют ход работ и их соответствие итоговым дизайн-проектам".

Глава города уточнил, что дизайн-проекты можно предварительно посмотреть на сайте администрации Самары, чтобы прийти на обсуждения в свой район с уже готовыми замечаниями и предложениями. Также он разместил ссылку на перечень проектов.

Также Иван Носков призвал глав районов проконтролировать доступность информации об обсуждениях: "По максимуму доведите до некоммерческих объединений и активных жителей ваших районов".

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2026 год: