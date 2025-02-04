С 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств: график

Во вторник, 4 февраля, в районах Самары стартовало обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Глава города Иван Носков в своем телеграм-канале призвал всех жителей принять участие в обсуждении.
Иван Носков подчеркнул, что голосование очень важно.
"Во-первых, сейчас никто из нас не знает, какой проект (или проекты) в итоге победят в рейтинговом голосовании, и будут благоустроены в 2026 году. Поэтому обсудить нужно все, внести предложения и замечания. Сейчас как раз тот этап, когда можно сообща, всем вместе сформировать облик будущего парка, сквера, площади и т. д. И предусмотреть все нюансы, — прокомментировал мэр. — И во-вторых, практика показывает, что на обсуждениях формируются группы активных жителей, которые впоследствии отлично проконтролируют ход работ и их соответствие итоговым дизайн-проектам".
Глава города уточнил, что дизайн-проекты можно предварительно посмотреть на сайте администрации Самары, чтобы прийти на обсуждения в свой район с уже готовыми замечаниями и предложениями. Также он разместил ссылку на перечень проектов.
Также Иван Носков призвал глав районов проконтролировать доступность информации об обсуждениях: "По максимуму доведите до некоммерческих объединений и активных жителей ваших районов".
График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на 2026 год:
|
Дата
|
Время
|
Внутригородской район
г.о. Самара
|
Место проведения
|
04.02.2025
|
14:00
|
Красноглинский
|
Актовый зал Администрации Красноглинского ВГР
(ул. Сергея Лазо, 11)
|
06.02.2025
|
15:00
|
Октябрьский
|
Актовый зал Администрации Октябрьского ВГР
(ул. Ново-Садовая, 20)
|
08.02.2025
|
10:00
|
Промышленный
|
Зал заседаний Администрации Промышленного ВГР
(ул. Краснодонская, 32)
|
10.02.2025
|
15:00
|
Советский
|
Конференц-зал Администрации Советского ВГР
(ул. Советской Армии, 27)
|
11.02.2025
|
18:00
|
Кировский
|
Актовый зал
Школы № 162
(ул. Елизарова, 28А)
|
11.02.2025
|
15:00
|
Ленинский
|
Актовый зал Администрации Ленинского ВГР
(ул. Садовая, 243)
|
11.02.2025
|
17:00
|
Железнодорожный
|
Актовый зал Администрации Железнодорожного ВГР
(ул. Урицкого, 21)
|
11.02.2025
|
18:00
|
Куйбышевский
|
Здание общественной приемной Администрации Куйбышевского ВГР
(ул. Зеленая, 14А)
|
13.02.2025
|
17:00
|
Самарский
|
Зал заседаний Администрации Самарского ВГР
(ул. Некрасовская, 38)
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?