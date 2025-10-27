Начало недели в Самарской области будет дождливым

Начало рабочей недели в Самарской области будет дождливым. Таковы прогнозы синоптиков Приволжского УГМС.

В понедельник, 27 октября, в Самаре облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

28 и 29 числа в регионе сохранится облачная и дождливая погода. Ветер южный 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +6…+11 °C.

На 27 числа в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности.

"В первой половине дня местами в Самарской области ожидается туман при ухудшением видимости 500 м и менее", — сообщили синоптики.

МЧС России напоминает: