ФНС уличила кинельский "Премиум" в попытке скрыть 250 млн руб. налогов

Федеральная налоговая служба предъявила иск к кинельскому ООО "Премиум" из-за недоимки по налогам и пеням на 260 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Процесс по иску налоговиков уже прошел две инстанции: первая (Арбитражный суд Самарской области) встала на сторону компании, вторая (Одиннадцатый апелляционный суд) посчитала, что ФНС права в своих претензиях

Собственником компании, работающей с 2008 г., является Александр Максимов, директор — Алексей Широков. Компания позиционирует себя как крупного строительного подрядчика в нефтегазовой отрасли.

ООО "Премиум", согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", выросло по выручке с 5,5 млрд руб. в 2023 г. до 7,7 млрд в 2024 году. Компания системно прибыльная, последние пять лет стабильно работает в плюс, но маржинальность заметно просела. В последние годы при росте выручки чистая прибыль практически не росла — 105 млн руб. в 2023 г., 110 млн в 2024 году. При этом сформирована нераспределенная прибыль в 1,7 миллиардов.

При этом, как отмечает "СО", при относительно невысоком объеме заемных средств (более 325 млн руб.) у компании очень высокая кредиторская задолженность — около 6,2 миллиардов. "Премиум" за последние пять лет четыре раза декларировал отрицательное сальдо денежных потоков. При этом в 2024 г. компания ушла в глубокий минус по текущим операциям (поступления от продаж минус платежи поставщикам и подрядчикам, оплата труда, оплата процентов по долговым обязательствам и налог на прибыль) — на 906 млн рублей.

Обращает на себя внимание резкий рост выплаченных налогов. Еще в 2022 г. компания выплатила в бюджет 367 млн руб., а в 2024 г. — уже 1557 млн рублей. Резко вырос НДС — с 229 млн до 922 миллионов. Отдельная строка — пени: в 2023 г. их было 12 млн руб., в 2024-м — уже 37 миллионов.

ООО "Премиум" числится в должниках на сервисе "Прозрачный бизнес", который ведет ФНС. Первые сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам зафиксированы в ноябре 2023 года. На август 2025 года (последнее обновление) недоимка и пени превышают 260 млн рублей. Основа долга — страховые взносы (132 млн руб.), НДС (около 65 млн руб.) и НДФЛ (около 54 млн).

При этом "Премиум" с сентября 2024 г. судится с ФНС по итогам камеральной проверки НДС в первом и втором квартале 2022 года. Процесс уже прошел две инстанции: первая (Арбитражный суд Самарской области) встала на сторону компании, вторая (Одиннадцатый апелляционный суд) посчитала, что ФНС права в своих претензиях.

По итогам проверки налоговики пришли к выводу о "сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни" путем создания фиктивного документооборота. Была "установлена схема по задвоению номенклатуры товара". Ключевую роль в схеме играло ООО "Региональная поставка материалов" (далее — ООО "РПМ"), всего насчитали неправомерное применение налоговых вычетов по НДС на сумму около 40 миллионов.

Как сообщает "СО" со ссылкой на судебные материалы, ООО "РПМ" и ООО "Премиум" работали как минимум с 2017 г., когда был подписан договор о поставке. В 2021–2022 гг. сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения следственных мероприятий произвели обыски по адресам, являющимся центрами управления фиктивным документооборотом от имени организаций, входящих в "площадку" "схемных" операций. В ходе обыска обнаружили и изъяли мобильный телефон, на котором присутствовала переписка с неким абонентом Алексей РМП.

Этот абонент обращается за помощью в покупке "бумажного" НДС на сумму 250 млн рублей. На выбор ему было предложено несколько контрагентов, в том числе ООО "СЭК" и ООО "Перспектива". Также в переписке обнаружены рекомендации по оптимизации НДС, в том числе советы по взаимодействию с налоговыми органами, например: "В ответ на требования при встречной проверке предоставлять только определенный перечень документов и ничего большего (УПД, договор)!!! Отказ в предоставлении лишних документов юридически мотивировать с приведением судебной практики" (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Из судебных материалов следует, что телефонный номер, с которого велась переписка, принадлежит Алексею Григорьеву, директору ООО "РПМ". При этом судом апелляционной инстанции установлено, что наименование ТМЦ, приобретаемых ООО "Премиум" у ООО "РПМ", "указано в заявках на закрытие вычета по НДС, изъятых в ходе обысков". Более того, отмечается, что в ответ на требование налогового органа ООО "Премиум" и ООО "РПМ" представлены только УПД (универсальные передаточные документы) и сопроводительные письма, при этом "текст этих писем является идентичным и копирует рекомендации по получению "бумажного НДС", полученные в ходе обыска". Апелляционный суд посчитал, что это "указывает на согласованность действий ООО "РПМ" и ООО "Премиум" и четкое следование со стороны спорного контрагента рекомендациям, данным в переписке по получению "бумажного НДС".

Более того, ООО "СЭК" и ООО "Перспектива" действительно работали с ООО "РПМ". ФНС не верит в реальность поставок от ООО "СЭК" и ООО "Перспектива", контрагенты этих компаний были созданы за месяц до сделок. Налоговая указывает, что "в такой короткий срок отсутствовала возможность поиска поставщиков товара на несколько десятков миллионов рублей и ресурсов, чтобы его поставить". Суд пришел к выводу, что "фактически товар у ООО "РПМ" не приобретался", так как "в материалы дела не представлены доказательства транспортировки, хранения и списания в производство ТМЦ, приобретенных у ООО "РПМ".

По данным "СО", "суд апелляционной инстанции поддерживает вывод налогового органа о создании ООО "Премиум" формального документооборота в отсутствие реальных хозяйственных отношений со спорным контрагентом с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль", при этом "представленные документы составлены формально, не соответствуют действительности, содержат недостоверную и противоречивую информацию".

Ответ от ООО "Премиум" на запрос "СО" на момент сдачи материала получен не был. В Управлении ФНС по Самарской области сообщили, что "в случае установления в деятельности ООО "Премиум" рисков совершения налоговых правонарушений, в том числе не устраненных по результатам камеральных налоговых проверок, налоговыми органами может быть рассмотрен вопрос о целесообразности назначения выездной налоговой проверки".