В Самарской области построят сеть крематориев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал создание сети крематориев в регионе. Произошло это во время оперативного совещания в понедельник, 27 октября.

По словам главы региона, создание сети крематориев и наведение порядка в ритуальном бизнесе — региональный проект.

"Полномочия по курированию данного вида деятельности передаются министерству градостроительной политики. Лично курировать проект будет заместитель председателя правительства Андрей Грачев (он же министр градостроительной политики)", — сказал губернатор.

По поручению Вячеслава Федорищева министерство должно создать государственное бюджетное учреждение "Крематорий" и до 1 января 2026 года сформировать реестр кладбищ Самарской области.

Вопрос строительства крематория в Самарской области обсуждают несколько лет. Изначально его планировали разместить в Рубежном. Но жители выступили против, и от этой идеи отказались.

Затем крематорий предложили построить около села Кривое озеро Красноярского района. Однако реализацию проекта также тормозит недовольство жителей. Кроме того, претензии к выдаче разрешительной документации выдвинула прокуратура.