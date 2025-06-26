В минстрое Самарской области прокомментировали ситуацию со строительством крематория

В министерстве строительства Самарской области рассказали, что получили представление прокуратуры региона. В документе изложены доводы о возможных нарушениях при оформлении разрешительной документации на строительство крематория в Кривом Озере.

"В настоящее время документ находится на рассмотрении. Министерство внимательно изучает доводы надзорного органа. Решение по вопросу об отмене разрешения на строительство на сегодня не принято. Министерство действует строго в рамках законодательства РФ. По итогам рассмотрения представления будет приниматься решение в соответствии с установленным порядком", - уточнили в минстрое.

Напомним, ранее предполагалось строительство крематория в Кривом Озере. Но против выступили жители. С ними встретился вице-губернатор Дмитрий Яковлев. Он сообщил, что строительство не начнется, пока стороны не придут к компромиссному решению.