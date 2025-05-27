Вопрос возведения крематория в Красноярском районе обсудят на публичных слушаниях

Решение о проведении публичных слушаний было озвучено вице-губернатором Самарской области Дмитрием Яковлевым на встрече с жителями, которая вчера прошла в районной администрации. Вице-губернатор вновь подчеркнул, что строительство не начнется, пока стороны не придут к компромиссному решению. В обсуждении вопросов жителей приняли участие представители регионального правительства, администрации района и инвестора.
"Сегодня мы принимаем решение о проведении публичных слушаний. И я вам гарантирую: если жители скажут, что им не нужен крематорий, строительство объекта не начнется. Даже несмотря на выданное в соответствие с законом разрешение на строительство, инвестор идет нам навстречу", — заверил Дмитрий Яковлев.
Как отметил представитель инвестора, компания готова к диалогу. При этом, все документы подтверждают — юридически крематорий можно возводить. Разрешение на строительство крематория выдано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. При проектировании были учтены все необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования.
"При проектировании объекта, проведении всех необходимых согласований учитывалась в первую очередь безопасность — и она подтверждена экспертизами и заключениями Роспотребнадзора. Тем не менее, с учетом позиции областного правительства, мы пока не приступаем к работам, продолжая отвечать на вопросы жителей и искать компромиссное решение", — прокомментировал представитель компании-инвестора Олег Зинин.
"Сегодня на встрече прозвучала конкретика, приняты решения", — отметили по итогам встречи жители Красноярского района.
Диалог с жителями будет продолжен — следующая встреча запланирована на площадке предполагаемого строительства уже на этой неделе.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...