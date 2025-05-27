Вопрос возведения крематория в Красноярском районе обсудят на публичных слушаниях

Решение о проведении публичных слушаний было озвучено вице-губернатором Самарской области Дмитрием Яковлевым на встрече с жителями, которая вчера прошла в районной администрации. Вице-губернатор вновь подчеркнул, что строительство не начнется, пока стороны не придут к компромиссному решению. В обсуждении вопросов жителей приняли участие представители регионального правительства, администрации района и инвестора.

"Сегодня мы принимаем решение о проведении публичных слушаний. И я вам гарантирую: если жители скажут, что им не нужен крематорий, строительство объекта не начнется. Даже несмотря на выданное в соответствие с законом разрешение на строительство, инвестор идет нам навстречу", — заверил Дмитрий Яковлев.

Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий В Самарской области многие годы обсуждаются проекты строительства крематория. Сейчас инвестор предлагает возвести его около села Кривое озеро Красноярского района, однако он столкнулся с непониманием со стороны местных жителей, из-за чего проект пока поставлен на паузу. Портал "Волга Ньюс" попытался разобраться, насколько нужен региону крематорий.

Как отметил представитель инвестора, компания готова к диалогу. При этом, все документы подтверждают — юридически крематорий можно возводить. Разрешение на строительство крематория выдано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. При проектировании были учтены все необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования.

"При проектировании объекта, проведении всех необходимых согласований учитывалась в первую очередь безопасность — и она подтверждена экспертизами и заключениями Роспотребнадзора. Тем не менее, с учетом позиции областного правительства, мы пока не приступаем к работам, продолжая отвечать на вопросы жителей и искать компромиссное решение", — прокомментировал представитель компании-инвестора Олег Зинин.

"Сегодня на встрече прозвучала конкретика, приняты решения", — отметили по итогам встречи жители Красноярского района.

Диалог с жителями будет продолжен — следующая встреча запланирована на площадке предполагаемого строительства уже на этой неделе.