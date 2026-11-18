Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин рассказал старшеклассникам о возможностях поступления в военные вузы и о широком спектре военных специальностей.

В школе №68 им. Героя Советского Союза В.П.Лезина состоялась профориентационная встреча старшеклассников с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Есть такая профессия - Родину защищать!", инициированной Министерством обороны РФ.

Гостем встречи выступил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Он подробно рассказал школьникам о правилах поступления в военные вузы, нормативах и перспективах службы.

Ключевым посылом встречи стало разрушение стереотипов об исключительно "боевых" военных специальностях.

"Нам нужны специалисты различного профиля: военное образование можно получить по юридическому, экономическому направлениям, в сфере IT и защиты информации. Перечень профессий очень широк", - подчеркнул военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Школьники смогли не только узнать об условиях обучения, но и задать военкому личные вопросы о его профессиональном пути и мотивах выбора военной карьеры.

Для старшеклассников подобные встречи - это возможность получить достоверную информацию из первых уст и убедиться в верности своего выбора без лишних бюрократических барьеров.

"Приезжают представители из разных вузов и рассказывают о своих направлениях, будь то инженерное или летное дело. У представителей проще спросить, все узнать и точно убедиться, что вам нужна именно эта образовательная организация, нежели приходить в вуз самому и расспрашивать там сотрудников", - поделился мнением ученик школы №68 Денис Квасов.