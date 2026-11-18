Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин рассказал старшеклассникам о возможностях поступления в военные вузы и о широком спектре военных специальностей.
В школе №68 им. Героя Советского Союза В.П.Лезина состоялась профориентационная встреча старшеклассников с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Есть такая профессия - Родину защищать!", инициированной Министерством обороны РФ.
Гостем встречи выступил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Он подробно рассказал школьникам о правилах поступления в военные вузы, нормативах и перспективах службы.
Ключевым посылом встречи стало разрушение стереотипов об исключительно "боевых" военных специальностях.
"Нам нужны специалисты различного профиля: военное образование можно получить по юридическому, экономическому направлениям, в сфере IT и защиты информации. Перечень профессий очень широк", - подчеркнул военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.
Встреча прошла в формате открытого диалога. Школьники смогли не только узнать об условиях обучения, но и задать военкому личные вопросы о его профессиональном пути и мотивах выбора военной карьеры.
Для старшеклассников подобные встречи - это возможность получить достоверную информацию из первых уст и убедиться в верности своего выбора без лишних бюрократических барьеров.
"Приезжают представители из разных вузов и рассказывают о своих направлениях, будь то инженерное или летное дело. У представителей проще спросить, все узнать и точно убедиться, что вам нужна именно эта образовательная организация, нежели приходить в вуз самому и расспрашивать там сотрудников", - поделился мнением ученик школы №68 Денис Квасов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...