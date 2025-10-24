Стало известно, где отключат свет с 25 по 31 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.10.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино

25.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская, ул. Кольцова, ул. Кутузова, ул. Чернышевского, ул. Южная)

26.10.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино

27.10.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

27.10.2025 с 09-30 до 17-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская)

27.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская)

28.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

28.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

28.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

28.10.2025 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

28.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)

28.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская)

29.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)

31.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Степана Разина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.