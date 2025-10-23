Иван Манаев: "В ближайших планах - запуск третьей очереди ОЭЗ "Тольятти" и проектирование четвертой"

Генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев рассказал, что главная задача сегодня - совершенствовать условия для российских инвесторов и компаний из дружественных стран.
"Несмотря ни на какие внешние ограничения, мы продолжим развивать флагманскую инвестплощадку Самарской области, привлекать резидентов и совместно с нашими инвесторами строить новые производства. В ближайших планах — старт работы нескольких предприятий, запуск третьей очереди ОЭЗ и проектирование четвертой", — прокомментировал он.
Иван Манаев подчеркнул, что российская промышленность способна адаптироваться к любым внешним вызовам и развиваться даже в условиях давления.
"ОЭЗ "Тольятти" помогает решать задачи импортозамещения, локализации передовых производств и обеспечения технологического суверенитета страны. Наша задача — совершенствовать условия для российских инвесторов и компаний из дружественных стран. И мы уверены в успехе этого курса", — заключил он.
