Полезная информация и новые связи: в технопарке "Жигулевская долина" состоялся День инноватора

На площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" прошел традиционный День инноватора, который собрал технологических предпринимателей и представителей целого ряда институтов развития. Участники смогли узнать все о мерах поддержки, действующих на региональном и федеральном уровнях.

В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонда содействия инновациям, Центра поддержки инжиниринга и инноваций, Агентства по технологическому развитию, Фонда "Сколково", а также самого технопарка. Сотрудники технопарка консультировали предпринимателей о возможностях, которые открывает перед ними статус резидента "Жигулевской долины".

"Самарская область является площадкой, где наука помогает создавать новые технологии. Регион входит в тройку лучших регионов РФ по уровню инновационной активности предприятий, в первую десятку по уровню научно-технологического развития. Перед нами стоит не просто задача поддержать технологические проекты, но и помочь выводить их на рынок", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе сегодня выстроена экосистема поддержки инноваций, которая представляет собой механизм упаковки идей в успешные проекты: от финансирования, получения экспертной оценки проектов до доступа к инжиниринговой инфраструктуре.

Директор технопарка Александр Сергиенко подробно рассказал участникам об экосистеме поддержки инноваций. Напомним, что в начале октября технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге технопарков России.

"Формат Дня инноватора постоянно дорабатывается для того, чтобы представители технологических инновационных проектов могли получить всю необходимую для них информацию по мерам поддержки в одном месте в оптимальном виде. В мероприятии принимают участие федеральные и региональные институты поддержки. Вместе с этим инициативные предприниматели, занимающиеся развитием технологий, могут узнать друг о друге, поскольку нами организованы не только презентации для инноваторов, но и предоставлены все возможности для общения и обмена контактами", — отметил Александр Сергиенко.

Отдельной темой, которая вызвала живой интерес у представителей бизнес-сообщества, стала процедура получения статуса малой технологической компании (МТК). Своим опытом с участниками поделились Александр Голодяев, директор компании "ТАКО", резидента технопарка "Жигулевская долина"; а также Эльвис Джалилов, директор ООО "Единый центр интеллектуальной собственности".

"Наша компания давно взаимодействует с технопарком "Жигулевская долина". Мы являемся активными участниками конкурсов Фонда содействия инновациям, не стоим на месте и постоянно развиваемся. В планах получение статуса МТК, поэтому нам важно получить консультацию специалистов технопарка", — говорит Игорь Малахов, генеральный директор компании "Айком Технологии"

День инноватора регулярно проводится в технопарке "Жигулевская долина". "Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы у людей, приходящих в бизнес, складывалось полное понимание о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. И очень важно, что все участники Дня инноватора могут познакомиться и пообщаться друг с другом", — рассказывает Сергей Плешков, зам. директор по финансовому планированию компании "ДиДэ Инжиниринг":

Организаторами Дня инноватора выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО", управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Развитие технологического бизнеса является одним из приоритетов для региона.

"Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".