Сбер: средний чек в магазинах косметики вырос на 27%

Наибольшая доля трат россиян в сфере моды и красоты — 71% — приходится на магазины одежды и обуви. Второе место по сумме расходов занимают салоны красоты — 17%. Оставшиеся 12% трат совершаются в магазинах парфюмерии и косметики. Такие данные приводит СберАналитика по результатам исследования сферы моды и красоты за январь — ноябрь 2025 года.

За прошедший год самый динамичный рост показали салоны красоты, где общая сумма трат увеличилась на 21%. А вот объём продаж в магазинах косметики снизился на 10%, одежды и обуви — на 8%. Эксперты связывают это снижение с переходом покупателей на маркетплейсы.

Средний чек вырос во всех категориях, но в разной степени. В магазинах одежды и обуви он максимален — 2706 рублей, что на 6% больше, чем год назад. В салонах красоты этот показатель составляет 2025 рублей (+15%). Лидируют по росту среднего чека магазины парфюмерии и косметики — 1383 рубля (+27%).

Основная аудитория товаров и услуг в сфере моды и красоты — люди 35–54 лет: на них приходится 62% всех расходов. Салоны красоты можно назвать самой "молодёжной" категорией: доля покупателей от 18 до 34 лет — 28%. Для сравнения: в магазинах косметики — 23%, одежды и обуви — 21%.

По размеру среднего чека в лидерах потребители 45–54 лет (2485 рублей), а меньше всего за один визит тратят покупатели 18–24 лет (1828 рублей). В магазинах одежды и обуви по этому показателю лидируют люди 45–54 лет — 2967 рублей. Максимальный средний чек в салонах красоты также наблюдается в группе 45–54 лет — 2182 рубля. А вот в магазинах косметики и парфюмерии рейтинг по среднему чеку возглавляют люди 25–34 лет — 1507 рублей.

Среди регионов по размеру среднего чека уверенно лидирует Москва. Столичные покупатели тратят за одно посещение в среднем 5473 рубля на одежду и обувь, 3190 рублей на салоны красоты и 2475 рублей в магазинах косметики. Среди лидеров также находится Санкт-Петербург с чеками в 3607, 2373 и 1790 рублей соответственно.

Во всех категориях основными покупателями выступают женщины: их 80% в магазинах парфюмерии и косметики, 67% в магазинах одежды и 57% в салонах красоты. Но средний чек, как правило, больше у мужчин. В магазинах косметики мужской средний чек (1782 рублей) на 38% выше женского, а в сегменте одежды и обуви (2946 рублей) — на 15%. Исключение — салоны красоты, где женщины тратят в среднем 2449 рублей, что на 77% превышает расходы мужчин.

37% аудитории магазинов одежды, обуви и косметики составляют люди с ежемесячным доходом 50–100 тыс. рублей. При этом салоны красоты собирают наиболее обеспеченную аудиторию. Доля их посетителей с заработком выше 230 тыс. рублей — 11%. Это в два раза больше аналогичного показателя для магазинов одежды и косметики.

Исследование СберАналитики подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учётом их отраслевых и региональных особенностей.