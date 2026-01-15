16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ внедрил российский центр сертификации SafeTech CA Сбер запустил пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате В Сбере предупредили об уловках "черных кредитных брокеров" НОВИКОМ и Воронежское РО СоюзМаш открыли в ЛНР "Индустриальные классы" для будущих инженеров Сбер: средний чек в магазинах косметики вырос на 27%

Банки Финансы

НОВИКОМ внедрил российский центр сертификации SafeTech CA

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) внедрил на своей ИТ-инфраструктуре российское программное обеспечение — корпоративный центр сертификации SafeTech CA. Отечественный продукт надежно защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процессами банка. Особое внимание было уделено безопасности и эффективности при работе с сертификатами — электронными ключами, которые составляют фундамент защиты данных в цифровой среде.

Функциональные и наглядные веб-интерфейсы сервиса SafeTech CA сделали процессы управления сертификатами НОВИКОМа более гибкими и удобными как для пользователей, так и для администраторов. Первые могут самостоятельно формировать запросы на выпуск и обновление своих сертификатов и отслеживать статус их согласования. Администраторы получили удобные инструменты контроля, визуализации статистики и формирования отчетов. Помимо того, интеграция с почтовой службой позволяет своевременно информировать всех участников об изменении статуса сертификата.

"Традиционно НОВИКОМ уделяет основополагающее внимание безопасности данных своих клиентов. Отечественный продукт SafeTech CA воплощает передовые решения в области защиты информации, соответствует требованиям законодательства об импортозамещении ПО. Мы последовательно продолжаем работу по замене зарубежных компонентов ИТ-ландшафта банка на лучшие отечественные решения", — сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Андрей Макоско.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1