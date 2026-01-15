НОВИКОМ внедрил российский центр сертификации SafeTech CA

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) внедрил на своей ИТ-инфраструктуре российское программное обеспечение — корпоративный центр сертификации SafeTech CA. Отечественный продукт надежно защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения.

НОВИКОМ быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процессами банка. Особое внимание было уделено безопасности и эффективности при работе с сертификатами — электронными ключами, которые составляют фундамент защиты данных в цифровой среде.

Функциональные и наглядные веб-интерфейсы сервиса SafeTech CA сделали процессы управления сертификатами НОВИКОМа более гибкими и удобными как для пользователей, так и для администраторов. Первые могут самостоятельно формировать запросы на выпуск и обновление своих сертификатов и отслеживать статус их согласования. Администраторы получили удобные инструменты контроля, визуализации статистики и формирования отчетов. Помимо того, интеграция с почтовой службой позволяет своевременно информировать всех участников об изменении статуса сертификата.

"Традиционно НОВИКОМ уделяет основополагающее внимание безопасности данных своих клиентов. Отечественный продукт SafeTech CA воплощает передовые решения в области защиты информации, соответствует требованиям законодательства об импортозамещении ПО. Мы последовательно продолжаем работу по замене зарубежных компонентов ИТ-ландшафта банка на лучшие отечественные решения", — сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Андрей Макоско.