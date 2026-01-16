НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" со стабильным прогнозом в Китае

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая. Рейтинг присвоен одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств страны CSCI Pengyuan. Аналитики отметили, что показатели качества активов, достаточности капитала и прибыльности подтверждают высокую финансовую устойчивость банка.

Рейтинг "АА+" обозначает уровень очень высокой надежности, отражает сильную способность финансовой организации погашать долги и низкий риск невыполнения обязательств. От максимально возможной оценки присвоенный НОВИКОМу рейтинг отделяет лишь одна ступень.

На решение CSCI Pengyuan повлияли стабильно растущие позиции НОВИКОМа в российском банковском секторе, деятельность в качестве опорного банка, глубоко интегрированного в финансовую структуру Госкорпорации Ростех, и сотрудничество с ведущими предприятиями ключевых отраслей промышленности России.

Как отмечает агентство, всестороннее взаимодействие НОВИКОМа и Госкорпорации Ростех дает банку конкурентные преимущества в корпоративном бизнесе. В то же время банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур Корпорации.

Согласно оценке CSCI Pengyuan, НОВИКОМ поддерживает высокую прибыльность, что позволяет генерировать капитал. Этому способствуют качественный кредитный портфель, низкий уровень расходов относительно доходов, а также высокие темпы роста показателей розничного бизнеса банка.

"Решение ведущего агентства Китайской Народной Республики о присвоении НОВИКОМу высокого кредитного рейтинга — это признание на международном уровне нашей стратегии развития, утвержденной акционером. Рейтинг отражает финансовую устойчивость банка, высокое качество управления рисками и способность эффективно работать в стремительно меняющейся международной финансовой среде. Это своего рода знак качества, который позволит нам содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий на внешних рынках", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В 2025 году НОВИКОМ улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Чистая прибыль банка по итогам 12 месяцев составила 26,5 млрд руб., активы — 1,47 трлн руб.

CSCI Pengyuan — одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая. Организация активно продвигает сотрудничество в области рейтингования на пространстве БРИКС. В 2024 году CSCI Pengyuan подписало меморандум о взаимопонимании с российским рейтинговым агентством АКРА, а в июне 2025 года — присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации.