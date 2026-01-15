16+
Банки Финансы

В Сбере предупредили об уловках "черных кредитных брокеров"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Если сравнивать рынок пять лет назад, то большинство мошенников перекочевали в цифровую среду. Но Сбер по-прежнему фиксирует случаи, когда злоумышленники без применения технологий втягивают граждан в схемы с поддельными документами или под разными предлогами убеждают оформлять фиктивные займы, забирают эти деньги, затем исчезают и оставляют людей с долгами.

Об этом рассказал в интервью РИА заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Для нас сотрудничество с ведомствами для выявления таких афер - это социальная миссия. Так, наша служба безопасности в течение года выявила более 11 тыс. случаев, когда заемщики воспользовались услугами "черных" кредитных брокеров для оформления ссуды. Зачастую они образуют поддельные фирмы-однодневки и ОПГ, которые под видом посредничества и помощи в получении займа обманывают граждан.

Их мы в первую очередь вычисляем через предоставленные в банк их "жертвами" поддельные документы. Например, они подбивают своих "подопечных" предоставлять лжесправки о составе семьи или доходе. С помощью современных технологий мы в моменте выявляем подделку и сообщаем правоохранителям.

Что касается группировок, которые действуют по типу "финансовых пирамид", где, помимо собственных денег, уговаривают жертв оформить и отдать еще и заемные средства, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение, и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем одна такая "пирамида" обманывает россиян на один миллиард рублей. За год наши сотрудники службы безопасности выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность.

В этом направлении мы также делаем ставку на передовые технологии в борьбе с преступностью. В нашем арсенале мощные инструменты - модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям. Эти решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объемы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме. С помощью технологий сложнейшая головоломка "собирается" за считанные минуты.

Наша общая задача - не останавливаться на достигнутом и сделать экономику преступников невыгодной", - подчеркнул Станислав Кузнецов.

