Банки Финансы

Сбер: Траты россиян на фастфуд, рестораны и бары выросли на 12%

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С января по ноябрь 2025 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 12% больше, чем за тот же период в прошлом году. Такие данные приводит СберАналитика в своём исследовании рынка общественного питания. Главным драйвером роста стала не частота посещений, а увеличение среднего чека — он вырос на 12% и достиг 537 рублей. При этом число посетителей мест общепита увеличилось всего на 2%.

По результатам исследования, на фастфуд приходится наибольшая доля всех транзакций — 80%. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек — всего 415 рублей. На кафе и рестораны приходится 16% транзакций, на бары — 4%. Однако средний чек в этих сегментах намного выше: 1151 рубля в кафе и ресторанах и 820 рублей в барах. Наибольшую динамику продемонстрировал средний чек в ресторане — он за год вырос на 24%. В барах рост достиг 11%, а в фастфуде — 8%. Кафе и рестораны формируют 34% всего оборота, тогда как на фастфуд приходится 60%, а на бары — только 5%.

Чаще всего заведения общепита посещают люди 35–44 лет. С января по ноябрь 2025 года они составили 34% всех гостей, на их долю пришлось 37% общей суммы расходов. Большинство посетителей (54%) — женщины. Однако общая сумма трат мужчин выше — 53%. Средний чек у мужчин равен 1259 рублям, а у женщин — 1033 рублям.

Географически больше половины всех трат (53%) сконцентрировано всего в 10 регионах страны. Это Москва (20%), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%), Свердловская область (4%), Краснодарский край (3%), Республики Татарстан (2%) и Башкортостан (2%), Самарская (2%), Новосибирская (2%) и Ростовская (2%) области.

По размеру среднего чека трат на фастфуд, рестораны и бары лидируют Чукотский автономный округ (970 рублей) и Магаданская область (918 рублей), что объясняется высокими ценами в этих регионах. Среди кафе и ресторанов самый высокий средний чек зафиксирован в Москве (1984 рубля), Санкт-Петербурге (1720 рублей), Хабаровском крае (1403 рубля), Приморском крае (1355 рублей) и Татарстане (1295 рублей).

Исследование СберАналитики подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учётом их отраслевых и региональных особенностей.

