Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, объявляет о завершении масштабного внедрения сервиса "Антифишинг". С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом многоуровневой платформы кибербезопасности SafeWall, доступной бесплатно для всех абонентов оператора.

Фото: Shutterstock, автор Tero Vesalainen

Т2 предоставила бесплатный сервис "Антифишинг" всем абонентам. Сервис, разработанный в партнерстве с "Соларом", автоматически блокирует переходы на фишинговые и вредоносные сайты. Функция защитит клиентов Т2 от краж персональных данных, логинов, паролей и банковской информации. База угроз включает более 45 тысяч известных мошеннических ресурсов и обновляется ежечасно. Это позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Т2 открыла доступ к сервису "Антифишинг" в рамках бесплатного базового слоя многоуровневой системы защиты SafeWall. Платформа уже включает интеллектуальную блокировку подозрительных звонков, бесплатного голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку вызовов. Базовый уровень также защищает всех абонентов от попыток несанкционированного входа в их аккаунты на Госуслугах, дает возможность запрашивать отчеты об утечках персональных данных от "Солара" и включает другие бесплатные сервисы безопасности Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту:

"Защита от кибермошенников не должна зависеть от тарифного плана. Каждый, кто пользуется мобильной связью Т2, автоматически защищен от фишинга, даже если впервые слышит это слово. Мы не просим пользователей разбираться в типах угроз, а встраиваем защиту прямо в сеть: сервис работает 24/7, блокирует десятки тысяч мошеннических сайтов и обновляется каждый час. Тем самым Т2 продолжает делать цифровую среду безопасной по умолчанию".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"По мере того как развиваются цифровые сервисы, становятся сложнее и мошеннические схемы. Для Т2 важно, чтобы базовый уровень защиты был доступен каждому абоненту независимо от тарифа или места проживания. Сервис "Антифишинг" встроен в сеть и работает автоматически, без дополнительных действий со стороны пользователей. Такой подход позволяет эффективно защищать клиентов от актуальных угроз и поддерживать доверие к современным технологиям".

