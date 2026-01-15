Сбер запустил пилот по сохранению и применению карт лояльности при оплате

16+
САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер совместно с ВкусВиллом в пилотном режиме запустил сервис, который позволяет клиентам банка и торговой сети применять карты лояльности магазина автоматически — в момент оплаты со счёта в Сбере — как самыми передовыми методами, Вжух или Улыбкой, так и картой, QR, NFC.

Карта лояльности ВкусВилла сохранится в СберБанк Онлайн во время новой оплаты в магазине со счёта в Сбере. При последующих покупках клиентам банка не потребуется называть номер телефона или использовать физическую карту лояльности торговой сети для начисления и списания бонусов. Привилегии по карте ВкусВилл применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом клиенты также смогут увидеть количество бонусов, начисленных за покупку по программе лояльности ВкусВилла.

Сейчас сервис работает в ограниченном количестве магазинов, по результатам пилота решение будет тиражировано на все торговые точки сети ВкусВилла.

Ключевая задача банка — создать решение, которое позволит клиентам Сбера и торговым сетям разного формата получать выгоду прямо в процессе оплаты, без необходимости совершать дополнительные действия на кассе.

В текущем году сервис станет доступен не только крупным федеральным сетям, но и предприятиям, использующим кассовое решение "Эвотор" и сервис лояльности "ЭвоБонус".

