Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров

Онлайн-кинотеатр Wink представляет сериалы и фильмы, которые лидировали по количеству просмотров в новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года). Второй год подряд феноменальные результаты демонстрирует сериал "Ландыши" (18+), два сезона которого заняли верхние строчки новогоднего хит-парада. Согласно "Индексу Кинопоиск Pro", "Ландыши" — самый популярный российский сериал каникул. Очень неожиданным участником топ-10 кино стал проект Wink Originals из Башкортостана "Трезвое село" — единственный в рейтинге документальный фильм, название которого к тому же наверняка очень актуально для многих зрителей после новогодней ночи.
Топ-10 сериалов:
1. "Ландыши. Вторая весна" (18+, 2-й сезон).
2. "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+, 1-й сезон).
3. "Праздники" (16+, 3-й сезон).
4. "Обнальщик" (18+).
5. "Москва слезам не верит. Все только начинается" (18+).
6. "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).
7. "Комбинация" (18+).
8. "Тысяча "нет" и одно "да" (16+).
9. "Нам покер" (18+).
10. "Мама будет против" (16+, 3-й сезон).
Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ):
"Итоги новогодних просмотров на Wink не могут не радовать: восемь из десяти проектов в топе просмотров — наши оригинальные сериалы. Уже второй год сериал "Ландыши" становится общероссийским лидером по просмотрам в новогодние праздники. Wink стремится создавать уникальные истории, которые находят отклик в сердцах самого широкого круга зрителей. И мы только будем набирать темпы: в 2026 году линейка Wink Originals пополнится продолжением криминальной франшизы "Фишер", первым в стране сериалом о теннисе "Игра на вылет" и первым российским сериалом по культовому произведению братьев Стругацких "Трудно быть богом".
Традиционно большинство проектов в топе фильмов — недавние кинопремьеры для детского и семейного просмотра (6+, 12+). На этом фоне выделяется единственный документальный проект рейтинга — "Трезвое село". Он рассказывает о том, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в республиканском конкурсе шесть миллионов рублей. Герои фильма — главы сельских поселений Республики Башкортостан: Рифмир Зарипов из Копей-Кубово Буздякского района и Ляйсян Гибатова из села Дюртюли Шаранского района. Муниципальные чиновники помогают обрести новый смысл жизни тем своим землякам, кто годами находил его на дне стакана. Встать на путь трезвости способствуют встречи с врачами-наркологами, трудотерапия, лекции о здоровом образе жизни, культурные мероприятия и простой разговор по душам. Конкурс "Трезвое село" проводится в Башкортостане с 2011 года, а с 2019 года он финансируется Фондом грантов главы республики. Село, которое одержит победу, получает грант, который можно потратить на благоустройство: отремонтировать социальные объекты, заасфальтировать дорогу или построить детскую площадку.
Топ-10 фильмов:
1. "Ёлки 12" (12+).
2. "Шальная императрица" (18+).
3. "Мажор в Дубае" (18+).
4. "Маша и Медведи" (6+).
5. "Яга на нашу голову" (6+).
6. "Трезвое село" (18+).
7. "Любопытная Варвара и Новый год" (6+).
8. "Папины дочки. Мама вернулась" (6+).
9. "Август" (18+).
10. "Одна дома 3" (6+).
