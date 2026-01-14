В Самарской области вернули государству 350 га незаконно отчужденных сельхозземель

Суд в Самарской области удовлетворил требования прокуратуры Сергиевского района о признании недействительной сделки по отчуждению земли сельскохозяйственного назначения.

В 2022 г. органы местного самоуправления отдали в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства по льготной цене (-15% от кадастровой стоимости) участок площадью более 350 га. Реальная стоимость участка на момент приобретения составляла более 16 млн рублей. Землю предоставили без торгов на основании того, что КФХ якобы уже обрабатывало участок. В действительности же обработки не было, а землю затем продали третьим лицам, в том числе аффилированным администрации района.

Прокуратура района обратилась в суд с иском и попросила изъять участок у недобросовестных приобретателей. Суд с этим согласился и признал сделку по отчуждению недействительной. Право собственности вернули муниципальному образованию.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").