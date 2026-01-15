Буровые установки GOODENG в лизинг со скидкой в размере 200 тыс. рублей в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести буровые установки GOODENG с привилегией в размере 200 тыс. рублей в рамках сотрудничества с официальным дилером марки — компанией ООО "ЛОЭД". Предложение действует на договоры, заключенные до конца марта 2026 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести весь модельный ряд буровых установок марки GOODENG с использованием корпоративной скидки в размере 200 тыс. рублей. Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой, автоматической оплатой проезда по платным дорогам.

Оставить заявку на подбор специальной техники по нужным параметрам и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.