Банки Финансы

Сервис Сбера "Определитель номера" проверил миллиард звонков за прошлый год

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году сервис "Определитель номера", который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил миллиард телефонных звонков россиянам. "Определитель номера" стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбера.

На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 году мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин — Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%). По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников — сентябрь, а самый спокойный — январь.

Ещё один популярный сервис Сбера — "Антивирус". За год он обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов. В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян, помимо определителя и антивируса, также вошло решение "Куда привязаны счета и карты", которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги. Сервисы безопасности бесплатны и доступны в приложении СберБанк Онлайн.

В конце прошлого года Сбер сделал защиту от мошенников интерактивной — раздел "Безопасность" в СберБанк Онлайн превратился в увлекательный квест "Уровни защиты". Его уже прошли 10 млн пользователей. Новый формат помогает осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность. Каждый пользователь может увидеть свой текущий уровень защиты — базовый, средний или продвинутый. Повысить его помогают практические задания и подключение бесплатных сервисов кибербезопасности, которые в том числе персонализированы и адаптированы для людей пожилого возраста.

Особое внимание в разделе уделили также инструментам быстрого реагирования. В разделе "Безопасность" всегда под рукой функции "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам" и "Сменить пароль от "Госуслуг". Там же размещены обучающие материалы и практические советы.

Обновлённый раздел "Безопасность" бесплатно доступен всем пользователям Android начиная с версии 16.16 СберБанк Онлайн. Достаточно выбрать значок "Щит" на главном экране приложения или "Все настройки" → "Безопасность".

