НОВИКОМ и Воронежское РО СоюзМаш открыли в ЛНР "Индустриальные классы" для будущих инженеров

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) совместно с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России и благотворительным фондом "Отечество" реализовал профориентационный проект "Индустриальный класс" в Луганской Народной Республике. Благодаря финансовой поддержке банка в Домах творчества Белокуракинского и Новопсковского районов в конце 2025 года были открыты мастерские, где школьники уже постигают азы инженерного дела.

Индустриальные классы оснастили токарными станками с числовым программным управлением, сварочными тренажерами и 3D-принтерами. Под руководством опытных педагогов ребята учатся решать инженерные задачи, развивают техническое мышление и получают первые навыки для будущей профессии. Проект, стартовавший около года назад, направлен на раннюю профориентацию и подготовку специалистов для промышленного сектора региона.

"О необходимости готовить технические кадры со школьной скамьи говорят на самом высоком уровне. И проект "Индустриальный класс" - это наш вклад в дело национальной важности. Сегодняшние школьники, ребята, которые приходят в эти мастерские, осваивают современное оборудование, учатся мыслить как инженеры, - это будущее нашей промышленности, ее главный потенциал и капитал. И мы рады, что можем поддержать их в стремлении работать и развиваться на благо нашей страны", - отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Проект "Индустриальный класс" был реализован в рамках соглашений, заключенных между фондом "Отечество", администрациями районов ЛНР и Воронежским отделением СоюзМаш, куратором которого служит председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева. Банк поддержал проект финансово и организационно.

Благотворительная помощь новым субъектам РФ оказывается в рамках акции "Всегда рядом", инициированной председателем Союза машиностроителей России, генеральным директором Госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.