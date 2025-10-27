16+
ИТ Транспорт и связь

Сервер 5-го поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в Реестр РЭП

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сервер 2U общего назначения МЛТ-С российской ИТ-компании "Мультиллект" (совместное предприятие компании "Азимут" Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1) успешно прошел все необходимые процедуры сертификации. Разработку официально внесли в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Реестр РЭП), утвержденный Минпромторгом России.

Регистрация в Реестре РЭП подтверждает российское происхождение продукта и дает возможность для широкого внедрения в государственном и корпоративном секторах.

Сервер класса 2U (монтируется в серверную стойку и занимает два юнита стойки в высоту) общего назначения МЛТ-С — это флагманское решение инженеров компании "Мультиллект". Он предназначен для работы с критически важными задачами по обработке и хранению данных, а также для выполнения операций с применением искусственного интеллекта.

Новый сервер построен на процессорах 5-го поколения, что обеспечивает оптимальную производительность и соотношение "цена-качество". Он соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр операционных систем, включая российские (Astra Linux), и совместим с основными системами виртуализации.

"Включение нашего нового сервера в реестр РЭП — это важный шаг и доказательство конкурентоспособности российских разработок. Это позволяет нашим заказчикам из госсектора и стратегических отраслей промышленности получить доступ к передовым вычислительным мощностям отечественного производства. Наша продукция содействует укреплению технологического суверенитета России, предлагая реальную альтернативу иностранным решениям. Следующий шаг — запуск серийного производства изделия, к которому уже готовится завод "Азимут", — сообщил генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов.

"Сервер "МЛТ-С" разработан с учётом запросов отечественных заказчиков и предназначен для широкого применения в государственном и корпоративном секторах — от центров обработки данных до инфраструктуры объектов КИИ. Предусмотрена возможность масштабирования мощностей за счет установки дополнительных GPU и увеличения количества дисков, что обеспечивает необходимую производительность при работе с данными и ИИ" — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Серверы МЛТ-С уже проходят тестовую эксплуатацию и готовы к серийным поставкам в ряд ведущих российских государственных корпораций и кредитно-финансовых организаций.

