16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники В ВСК поделились опытом внедрения единого личного кабинета сотрудников Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы "Модус" В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать ИТ-таланты в регионе

ИТ Транспорт и связь

Пользователей предупреждают об опасностях бесплатных VPN-сервисов

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Многие пользователи бесплатных VPN-сервисов (Virtual Private Network или "виртуальная частная сеть") полагают, что любой такой сервис создает приватный туннель для данных, но не сохраняет никаких журналов активности. На самом деле так поступают лишь авторитетные платные компании, которые вкладывают значительные средства в поддержание современной криптографической защиты. Создатели бесплатных приложений зачастую не так заботятся о безопасности пользователей. Главным источником дохода некоторых бесплатных сервисов может быть сбор и последующая монетизация пользовательской активности. Они могут собирать информацию о посещенных сайтах, времени соединения, геолокации и содержимом передаваемого трафика.

Злоумышленники, стоящие за утечками персональных данных, получали доступ к базам данных скомпрометированных VPN. В этих файлах могли быть сессионные токены аутентификации, позволяющие деанонимизировать пользователя, а в некоторых случаях и его прямые учетные данные социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений. Человек, устанавливавший VPN-сервисы для звонков в WhatsApp и Telegram, может рисковать не только личной перепиской, но и всем своим цифровым следом.

Эксперты по кибербезопасности советуют пользователям не жертвовать сохранностью персональных данных ради комфорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2