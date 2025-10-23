Пользователей предупреждают об опасностях бесплатных VPN-сервисов

Многие пользователи бесплатных VPN-сервисов (Virtual Private Network или "виртуальная частная сеть") полагают, что любой такой сервис создает приватный туннель для данных, но не сохраняет никаких журналов активности. На самом деле так поступают лишь авторитетные платные компании, которые вкладывают значительные средства в поддержание современной криптографической защиты. Создатели бесплатных приложений зачастую не так заботятся о безопасности пользователей. Главным источником дохода некоторых бесплатных сервисов может быть сбор и последующая монетизация пользовательской активности. Они могут собирать информацию о посещенных сайтах, времени соединения, геолокации и содержимом передаваемого трафика.

Злоумышленники, стоящие за утечками персональных данных, получали доступ к базам данных скомпрометированных VPN. В этих файлах могли быть сессионные токены аутентификации, позволяющие деанонимизировать пользователя, а в некоторых случаях и его прямые учетные данные социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений. Человек, устанавливавший VPN-сервисы для звонков в WhatsApp и Telegram, может рисковать не только личной перепиской, но и всем своим цифровым следом.

Эксперты по кибербезопасности советуют пользователям не жертвовать сохранностью персональных данных ради комфорта.