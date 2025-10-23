Правительство утвердило прожиточный минимум в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимум на 2026 год. Она составит 17 803 рубля, что на 1134 рубля больше показателя 2025 года.