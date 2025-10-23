Правительство утвердило прожиточный минимум в Самарской области

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимум на 2026 год. Она составит 17 803 рубля, что на 1134 рубля больше показателя 2025 года.
Величины прожиточного минимума по группам населения в Самарской области на 2026 год составят:
- для трудоспособного населения — 19 405 рублей;
- для пенсионеров — 15 311 рублей;
- для детей — 17 269 рублей.
"Темпы роста расчетных величин прожиточного минимума сложились в размере 106,8% по каждой группе населения. Они превысили прогнозное значение индекса потребительских цен в Самарской области на 2025 год, составившее 104,0% по базовому варианту", — поясняли ранее чиновники.
Прожиточный минимум — наименьший доход, которого человеку достаточно для обеспечения базовых потребностей. Под этими потребностями подразумеваются покупка продуктов, самой необходимой одежды и обуви, промтоваров, оплата жилья и услуг ЖКХ, расходы на транспорт. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и студенческих стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).