Общество

14 жителей Самарской области прошли в финал всероссийского конкурса Знание.Лектор

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российское общество "Знание" опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона всероссийского конкурса Знание.Лектор. Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

В борьбе за место в финале лекторы Самарской области выступали перед Экспертным советом на площадке Самарского государственного технического университета. Финалистами стали:

  • член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Самарского регионального штаба "Народного фронта" Павел Покровский;
  • советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Лицея "Технический" г. о. Самары Дина Шустова;
  • заместитель директора по воспитательной работе спортивной школы "Акрон — Академия футбола им. Юрия Коноплева" Евгений Ганжов;
  • вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин;
  • куратор музейных проектов Центра креативных индустрий Самарского технического университета "АрхСЛОН" Елена Обухова;
  • главный специалист Комитета по делам молодежи мэрии г. Тольятти Владислав Радьков;
  • советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 74 г. Тольятти Наталья Пасечник;
  • педагог дополнительного образования Дома детского творчества "Гармония" с. Борское Дина Лукина;
  • главный технический инспектор труда Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексей Смоляков;
  • бизнес-тренер Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи Анастасия Кондрашова;
  • индивидуальный предприниматель, бизнес-тренер, специалист по бережливым технологиям и развитию soft-skills Иван Игнатов;
  • учитель начальных классов средней школы "Образовательный центр" с. Воротнее Валерия Комлева;
  • руководитель проектов компании "Альфа-Групп" Дмитрий Калязин;
  • доцент Самарского социально-педагогического университета, кандидат исторических наук Владимир Быстрюков.

"Я был приятно удивлен, когда ознакомился со списком финалистов. Самому молодому конкурсанту — 22 года, а самому старшему — 64. Среди финалистов 9 участников СВО, 337 человек посвятили себя благотворительности и волонтерству. А для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала настоящим семейным делом — их близкие входят в число лекторов Общества "Знание". Каждый из участников — это пример того, как знание превращается из инструмента в миссию, в способ служения людям и своей стране. Уже сейчас они вдохновляют и объединяют людей вокруг ценностей созидания и развития. Хочу пожелать каждому из участников успеха в заключительном этапе конкурса!", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% заняты в сфере образования и науки: среди них кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.

110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе, набор техники и другие ценные призы.

Напомним, что ранее были объявлены финалисты в номинации "Юный лектор". Ими стали 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов России.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания "Звезда" и медиахолдинг "ФедералПресс". Партнерами выступают ювелирный дом Cassiopea и образовательная платформа "Алгоритмика".

