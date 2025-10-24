Самарские синоптики спрогнозировали туманные выходные

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на выходные. В ближайшие пару дней будет туманно, а потом регион вновь накроют дожди.

В пятницу, 24 октября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Утром туман. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C.

В субботу, 25 числа, в регионе малооблачно, без осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем столбик термометра поднимется до +5…+10 °C.

26 октября в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +6…+11 °C.

Начало рабочей недели будет дождливым. Установится облачная погода с прояснениями, по прогнозам небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, днем воздух прогреется до +7…+12 °C.