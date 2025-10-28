Жители и гости Самарской области могут принять участие в форуме "Россия — спортивная держава"

С 5 по 7 ноября Самарская область принимает XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава".

Форум проводится с 2009 г. и является одним из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Форум объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. Основные события Международного спортивного форума пройдут в Самаре на площадках стадиона "Солидарность Самара Арена", а также на других объектах в Самаре и Тольятти.

Каждый желающий житель и гость Самарской области может принять непосредственное участие в событиях форума.

5 ноября, в день открытия форума, в 8:00, в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег "Чистый спорт" со стартом и финишем у театра оперы и балета им. Шостаковича. На старт выйдут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, сильнейшие спортсмены Самарской области, представители всероссийских спортивных федераций и все любители спорта, разделяющие идеи здорового образа жизни. Участие в забеге бесплатное. Для дистанции 5 км потребуется медицинский допуск. Регистрация открыта до 3 ноября по ссылке, получение стартовых пакетов — с 1 по 4 ноября в Самаре на площадке ТЦ "Гудок".

6 ноября жители и гости Самарской области могут принять участие в фестивале фитнеса "Накрути себя", который стартует в 18 часов на поле стадиона "Солидарность Самара Арена". Для участия нужно зарезервировать бесплатный билет по ссылке и прийти на стадион в спортивной одежде (по погоде) и в хорошем настроении. Участников ждут массовые занятия по разным направлениям фитнеса, мастер-классы от презентеров международного уровня и выступление музыкального хедлайнера фестиваля.

Для жителей Самарской области от шести до 16 лет в течение двух дней, 5 и 6 ноября, в секторе "С" стадиона "Солидарность Самара Арена" будет проходить детский фестиваль "Ты в спорте". Юные участники смогут познакомиться с 50 видами спорта и физической активности, принять участие в мастер-классах и по итогам прохождения станций получить рекомендации по выбору вида спорта. Площадки работают с 9:00. Участие в фестивале бесплатное. Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте. Дети до 12 лет посещают фестиваль в сопровождении родителей или законных представителей.

В рамках форума "Россия — спортивная держава" также запланирована обширная спортивная программа, которую жители и гости Самарской области могут посетить в качестве зрителей. Со 2 по 5 ноября болельщики смогут познакомиться с олимпийским видом спорта "керлинг": всероссийские ооревнования среди юношей и девушек будут проходить в спорткомплексе "Ипподром-Арена". Бронирование билетов по ссылке.

5 и 6 ноября в крытом футбольном манеже "Самара Арена" будут проходить соревнования по фиджитал-спорту "Кубок Победы. Волга". Билеты на эти состязания можно забронировать здесь.

В среду, 5 ноября, на главном поле стадиона "Солидарность Самара Арена" состоится зрелищный финал Кубка России по гонкам дронов в классе 330 мм. Увидеть шоу своими глазами могут все желающие, билеты нужно бронировать по ссылке.

Главный спортивный форум страны "Россия — спортивная держава" будет проходить с 5 по 7 ноября. Регистрация и программа — на сайте. Организатор РСД-2025 — Министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим".