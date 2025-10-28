16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители и гости Самарской области могут принять участие в форуме "Россия — спортивная держава" Признание, давление и деньги: что мотивирует самарцев к карьерному росту В Самарской области прогнозируют рост средней зарплаты до 100 тысяч рублей Самарская область присоединится к "Большому этнографическому диктанту", который в этом году отмечает юбилей Тольяттинцу присвоено звание Героя России посмертно

Общество

Жители и гости Самарской области могут принять участие в форуме "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 5 по 7 ноября Самарская область принимает XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Форум проводится с 2009 г. и является одним из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Форум объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. Основные события Международного спортивного форума пройдут в Самаре на площадках стадиона "Солидарность Самара Арена", а также на других объектах в Самаре и Тольятти.

Каждый желающий житель и гость Самарской области может принять непосредственное участие в событиях форума.

5 ноября, в день открытия форума, в 8:00, в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег "Чистый спорт" со стартом и финишем у театра оперы и балета им. Шостаковича. На старт выйдут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, сильнейшие спортсмены Самарской области, представители всероссийских спортивных федераций и все любители спорта, разделяющие идеи здорового образа жизни. Участие в забеге бесплатное. Для дистанции 5 км потребуется медицинский допуск. Регистрация открыта до 3 ноября по ссылке, получение стартовых пакетов — с 1 по 4 ноября в Самаре на площадке ТЦ "Гудок".

6 ноября жители и гости Самарской области могут принять участие в фестивале фитнеса "Накрути себя", который стартует в 18 часов на поле стадиона "Солидарность Самара Арена". Для участия нужно зарезервировать бесплатный билет по ссылке и прийти на стадион в спортивной одежде (по погоде) и в хорошем настроении. Участников ждут массовые занятия по разным направлениям фитнеса, мастер-классы от презентеров международного уровня и выступление музыкального хедлайнера фестиваля.

Для жителей Самарской области от шести до 16 лет в течение двух дней, 5 и 6 ноября, в секторе "С" стадиона "Солидарность Самара Арена" будет проходить детский фестиваль "Ты в спорте". Юные участники смогут познакомиться с 50 видами спорта и физической активности, принять участие в мастер-классах и по итогам прохождения станций получить рекомендации по выбору вида спорта. Площадки работают с 9:00. Участие в фестивале бесплатное. Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться на сайте. Дети до 12 лет посещают фестиваль в сопровождении родителей или законных представителей.

В рамках форума "Россия — спортивная держава" также запланирована обширная спортивная программа, которую жители и гости Самарской области могут посетить в качестве зрителей. Со 2 по 5 ноября болельщики смогут познакомиться с олимпийским видом спорта "керлинг": всероссийские ооревнования среди юношей и девушек будут проходить в спорткомплексе "Ипподром-Арена". Бронирование билетов по ссылке.

5 и 6 ноября в крытом футбольном манеже "Самара Арена" будут проходить соревнования по фиджитал-спорту "Кубок Победы. Волга". Билеты на эти состязания можно забронировать здесь.

В среду, 5 ноября, на главном поле стадиона "Солидарность Самара Арена" состоится зрелищный финал Кубка России по гонкам дронов в классе 330 мм. Увидеть шоу своими глазами могут все желающие, билеты нужно бронировать по ссылке.

Главный спортивный форум страны "Россия — спортивная держава" будет проходить с 5 по 7 ноября. Регистрация и программа — на сайте. Организатор РСД-2025 — Министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим".

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2