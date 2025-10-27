16+
Общество

В МАХ зарегистрировались 50 млн пользователей

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября - когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллиона.

Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа Сферум - количество ее пользователей превысило 10 миллионов.

Более 13 тыс. блогеров А+ завели своих каналы в МАХ. В числе новых авторов - певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.

23 октября МАХ открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать в мессенджер свои сервисы, от продажи товаров и приема платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов. На данном этапе к платформе могут подключиться российские компании с приложением в RuStore. В первые несколько дней с момента запуска платформы подали заявку на вступление 2875 компаний.

