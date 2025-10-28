В Самаре начали отключать должникам канализацию

Жители Самары накопили долги за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 1,4 млрд рублей. Пятеро должников из Октябрьского района Самары из-за неоплаченных счетов от "РКС-Самара" уже остались без канализации. Они не смогут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартир перекрыт.
В октябре 2025 года должники получили жёлтые уведомления с требованием погасить задолженность. Самарцы, которые продолжат копить долги, рискуют столкнуться с судебными приказами, исполнительными листами, а также с ограничением водоотведения, сообщили в компании.
"РКС-Самара" призывает всех оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Если есть трудности с оплатой, обращайтесь в компанию, мы готовы вместе найти решение. Это может быть реструктуризация задолженности при наличии определенных документов или рассрочка платежей с поэтапной оплатой. Главное - не думать, что долг исчезнет или останется незамеченным.
Обратиться в "РКС-Самара" по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра (846) 207-25-40 или через раздел "Центр обслуживания" в личном кабинете на официальном сайте.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!