16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали отключать должникам канализацию Газовики напомнили о важности заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования Сотрудники "Т Плюс" провели для школьников урок по энергетической безопасности В Самаре за парковку на газонах будут штрафовать по фото и видео Восстановлением Воронежских озер займутся в 2026 году

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре начали отключать должникам канализацию

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары накопили долги за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 1,4 млрд рублей. Пятеро должников из Октябрьского района Самары из-за неоплаченных счетов от "РКС-Самара" уже остались без канализации. Они не смогут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартир перекрыт.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В октябре 2025 года должники получили жёлтые уведомления с требованием погасить задолженность. Самарцы, которые продолжат копить долги, рискуют столкнуться с судебными приказами, исполнительными листами, а также с ограничением водоотведения, сообщили в компании.

"РКС-Самара" призывает всех оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Если есть трудности с оплатой, обращайтесь в компанию, мы готовы вместе найти решение. Это может быть реструктуризация задолженности при наличии определенных документов или рассрочка платежей с поэтапной оплатой. Главное - не думать, что долг исчезнет или останется незамеченным.

Обратиться в "РКС-Самара" по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра (846) 207-25-40 или через раздел "Центр обслуживания" в личном кабинете на официальном сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2