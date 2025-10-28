В Самаре начали отключать должникам канализацию

Жители Самары накопили долги за холодное водоснабжение и водоотведение в размере 1,4 млрд рублей. Пятеро должников из Октябрьского района Самары из-за неоплаченных счетов от "РКС-Самара" уже остались без канализации. Они не смогут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартир перекрыт.

В октябре 2025 года должники получили жёлтые уведомления с требованием погасить задолженность. Самарцы, которые продолжат копить долги, рискуют столкнуться с судебными приказами, исполнительными листами, а также с ограничением водоотведения, сообщили в компании.

"РКС-Самара" призывает всех оплачивать коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Если есть трудности с оплатой, обращайтесь в компанию, мы готовы вместе найти решение. Это может быть реструктуризация задолженности при наличии определенных документов или рассрочка платежей с поэтапной оплатой. Главное - не думать, что долг исчезнет или останется незамеченным.

Обратиться в "РКС-Самара" по вопросам оплаты можно по телефону контактного центра (846) 207-25-40 или через раздел "Центр обслуживания" в личном кабинете на официальном сайте.