Долги самарцев за водоснабжение превысили 1,4 млрд рублей

С октября 2025 года "РКС-Самара" вновь начисляют пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. В соответствии с законодательством пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам октября их общий объём может достигнуть почти 5 млн рублей.

В компании напомнили, что квитанции за водоснабжение и водоотведение необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме. Абоненты "РКС-Самара" могут это сделать любым способом. Главное — выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

— Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

— Мобильное приложение РКС (без комиссии)

— Онлайн банки (возможна комиссия)

— Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Задолженность физических лиц перед "РКС-Самара" за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

В октябре 2025 года самарские должники получат жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. "РКС-Самара" уже отправили 31 654 таких уведомления на общую сумму 460 млн рублей. Отнестись к этим документам надо с особым вниманием — это последний шанс уладить дела по-хорошему. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.