Долги самарцев за водоснабжение превысили 1,4 млрд рублей

С октября 2025 года "РКС-Самара" вновь начисляют пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. В соответствии с законодательством пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам октября их общий объём может достигнуть почти 5 млн рублей.
В компании напомнили, что квитанции за водоснабжение и водоотведение необходимо оплачивать вовремя и в полном объёме. Абоненты "РКС-Самара" могут это сделать любым способом. Главное — выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:
— Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)
— Мобильное приложение РКС (без комиссии)
— Онлайн банки (возможна комиссия)
— Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)
Задолженность физических лиц перед "РКС-Самара" за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.
В октябре 2025 года самарские должники получат жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. "РКС-Самара" уже отправили 31 654 таких уведомления на общую сумму 460 млн рублей. Отнестись к этим документам надо с особым вниманием — это последний шанс уладить дела по-хорошему. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!