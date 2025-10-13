Тариф на капремонт в Самарской области хотят увеличить на 38,3%

С 2026 г. в Самарской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предлагается увеличить сразу на 38,3%. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован для антикоррупционной экспертизы.
Предполагается, что в домах до пяти этажей включительно тариф составит 11,93 руб., а в домах в шесть этажей и выше - 13,73 рубля. Действующие тарифы: в домах до пяти этажей 8,63 руб. с кв. м, в домах в шесть этажей и выше - 9,93 рубля.
Таким образом, в среднем взнос вырастет до 12,83 рубля, что, как указывается в пояснительной записке к проекту постановления, "соответствует среднему значению размера взноса на капитальный ремонт по Российской Федерации по состоянию на 31.12.2024 года".
При этом указывается, что, согласно расчетам ООО "Центр по ценообразованию в строительстве", необходимый размер взноса на 2026 г. составляет 15,48 рубля и 15,45 рубля.
Напомним, в 2025 г. размер взноса на капремонт не менялся. Региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект постановления, в котором закладывался рост на 5,7%, однако облправительство решило тариф не менять и разобраться с эффективностью работы Фонда капитального ремонта.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!