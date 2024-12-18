В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов

Размер взносов на капремонт домов в 2025 году не увеличится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"Вместо этого начнем проводить обследование домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов", - написал Михаил Смирнов.

Вместе с тем он отметил, что обоснований для увеличения размера взноса сегодня предостаточно. И все они объективно правильны, экономически выверены.

Материалы для рассмотрения правительством Самарской области вопроса об утверждении размера взносов на капремонт на 2025 г. сейчас готовятся.

Действующие тарифы: в домах до 5 этажей 8,63 руб. с кв. м, в домах в 6 этажей и выше — 9,93 рубля.

Напомним, ранее региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект постановления с предполагаемыми тарифами на 2025 год. В документе закладывался рост на 5,7%.