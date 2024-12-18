В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов

Размер взносов на капремонт домов в 2025 году не увеличится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
"Вместо этого начнем проводить обследование домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов", - написал Михаил Смирнов.
Вместе с тем он отметил, что обоснований для увеличения размера взноса сегодня предостаточно. И все они объективно правильны, экономически выверены.
Материалы для рассмотрения правительством Самарской области вопроса об утверждении размера взносов на капремонт на 2025 г. сейчас готовятся.
Действующие тарифы: в домах до 5 этажей 8,63 руб. с кв. м, в домах в 6 этажей и выше — 9,93 рубля.
Напомним, ранее региональное министерство энергетики и ЖКХ публиковало проект постановления с предполагаемыми тарифами на 2025 год. В документе закладывался рост на 5,7%.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?