Благоустройство стрелки рек Волга и Самара разобьют на этапы

Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
"Стрелка - это проект на несколько десятилетий. Было решено разделить его на три этапа. Сейчас мы находимся на стадии согласования дорожной карты по каждому из этапов, которая касается подготовки территории под проектирование", - пояснил министр.
Он также рассказал, что губернатором поставлена задача сделать стрелку уникальным общественным пространством с рекреационной, туристической и культурной инфраструктурой.
Андрей Грачев допустил, что часть стрелки, прилегающая к историческому центру, может быть застроена "с учетом всех ограничений": "Ведь место притяжения должно обладать не только благоустроенными территориями, но и магазинами, ресторанами, коворкинг-центрами".
Напомним, благоустройство стрелки, где сейчас находится промзона с речпортом, обсуждается уже много лет. В частности, она рассматривалась как площадка для размещения стадиона к футбольному чемпионату мира, затем озвучивались планы обустройства там парка, строительства ЗАГСа и конгрессно-концертного комплекса, а также застройки стрелки зданиями в форме матрешек.
В августе прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о планах в ближайшие пять лет построить на стрелке концертный зал и обустроить ландшафтный парк.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!