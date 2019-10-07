Презентован один из проектов развития территории на стрелке рек Самары и Волги

В понедельник, 7 октября, во Всемирный день архитектуры состоялось расширенное заседание градостроительного совета при губернаторе Самарской области, на котором Дмитрию Азарову и архитектурному сообществу губернии был презентован один из перспективных проектов развития промышленной зоны на стрелке рек Самары и Волги в областной столице.

По словам представителей профессионального сообщества, вопрос о реновации этой территории назрел давно и его необходимо тщательным образом прорабатывать. Один из возможных вариантов дальнейшего развития - перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами. Проект именно такого плана разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

"Рад тому, что развитие Самарской области, столицы региона и ее исторический части, такой важной территории для всех самарцев, как стрелка рек Самары и Волги, привлекает внимание ведущих экспертов, - обратился к инициаторам проекта Дмитрий Азаров. - Нам интересно услышать свежие идеи о том, как развивать город. Взгляд со стороны всегда важен, но при этом рассчитываю, что ваши предложения учитывают особое отношение жителей региона, города Самары к исторической территории".

Во время презентации проекта его авторы рассказали, что инвестиционный проект предусматривает создание многофункционального микрорайона на Стрелке. На площади более чем 280000 м² разработчики проекта предлагают разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг. Особенность проекта - семь зданий, выполненных в форме матрешек, каждое из которых получит название в честь одного из притоков Волги.

"Мы хотели создать уникальный проект, который будет существовать только в Самаре и больше нигде. Это будет визитная карточка города. По нашему замыслу, все в стране и мире будут знать Самару по этим зданиям", - отметил архитектор компании - члена Франко-Российской ТПП Игорь Кабанов.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что территория, обозначенная потенциальными инвесторами, обладает рядом особенностей. Необходимо самым тщательным образом проработать экономику проекта, учесть существующие в исторической части города ограничения.

Губернатор поручил представителям профильных министерств и ведомств предложить варианты для перемещения речного порта, просчитать объемы работ по берегоукреплению, рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру и прочие риски, а также изучить мнение горожан о том, какой они видят эту территорию. "Такое моделирование крайне важно и защитит нас от возможных ошибок при принятии решений", - подчеркнул глава региона.

"Проект уникален. Его реализация ставит нас в череду наиболее значимых архитектурных событий. Но, чтобы принять то или иное решение, требуется провести серьезные расчеты", - заметил руководитель управления главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов.

Общественный советник губернатора по вопросам архитектуры Виталий Стадников уверен, что застройка территории стрелки неизбежна. Однако необходимо все тщательно взвесить и обдумать. "Сама затея строительства многофункционального комплекса на стрелке - это дело времени. В любом случае это произойдет, - считает архитектор. - Однако есть ряд вопросов. Первый - насколько эта зона будет доступна для граждан в связи с реализацией проекта. Второй, еще более важный момент, - это увязка проекта с режимами исторического поселения".

По итогам заседания Дмитрий Азаров поручил подготовить перечень предложений, замечаний и пожеланий к проекту со стороны архитектурно-строительного сообщества, а также профильных министерств. Все они будут тщательным образом проанализированы и учтены при дальнейшем рассмотрении проекта.