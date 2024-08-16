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Общество

На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на стрелке рек Волга и Самара в ближайшие пять лет построят концертный зал и обустроят ландшафтный парк. Об этом в пятницу, 16 августа, заявил врио губернатора Вячеслав Федорищев во время панельной дискуссии "Стратегические точки роста региона - градостроительное развитие территории Самарской области".

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

"Мы будем заниматься стрелкой. У нас в течение пяти лет на стрелке появится новый ландшафтный парк для всех наших жителей, гостей, а также большой культурный объект - большой концертный зал. Это будет непростой процесс, но мы точно это сделаем вместе с вами. У нас будет большое количество конкурсов на те или иные виды работ по самому парку, благоустройству, по концертному залу. Мы хотели бы с вами посоветоваться, как правильно это сделать и как сделать так, чтобы наши самарские архитекторы стали непосредственно участниками этого большого события", - заявил глава региона.

Напомним, стрелка сейчас представляет собой промзону, в которой находится грузовой порт. Региональное правительство уже несколько лет обсуждает перенос объекта в другое место.

Этой весной власти утвердили эскиз застройки территории стрелки. На нем отобразили планы возведения общественных и жилых зданий (в том числе в виде матрешек), а также набережной. Ее планируют построить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары.

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