"Т Плюс" выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района

Сотрудники "Т Плюс" выполнят ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района Самары. В связи с этим с 4 по 17 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Пугачевский тракт, Егорова, Долотный переулок, Гаражный проезд, Хасановская, Саратовский переулок, Ново-Молодежный переулок, Придорожная, Бакинская, Грозненская.

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для выявления слабых участков тепловых сетей. По результату гидравлических испытаний энергетики меняют изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

На период ремонта сетей в Куйбышевском районе "Т Плюс" призывает горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.