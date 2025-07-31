Жители "стошки" на две недели останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей

С 4 по 17 августа из-за ремонта теплосетей от котельной Куйбышевского района Самары будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах улиц: Пугачевский тракт, Егорова, Долотный переулок, Гаражный проезд, Хасановская, Саратовский переулок, Ново-Молодежный переулок, Придорожная, Бакинская, Грозненская, сообщает пресс-служба "Т Плюс".

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для выявления слабых участков тепловых сетей. По результату гидравлических испытаний энергетики меняют изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

На период ремонта сетей в Куйбышевском районе "Т Плюс" призывает горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.