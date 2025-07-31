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"Т Плюс" выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района Жители "стошки" на две недели останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей Лишь 127 жилых домов Самары выполнили рекомендации "ЭнергосбыТ Плюс" по подготовке к зиме Каждый второй участник догазификации с "Газпром газораспределение Самара" ускорил пуск газа в рамках комплексного договора "Т Плюс" повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

Жители "стошки" на две недели останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 17 августа из-за ремонта теплосетей от котельной Куйбышевского района Самары будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах улиц: Пугачевский тракт, Егорова, Долотный переулок, Гаражный проезд, Хасановская, Саратовский переулок, Ново-Молодежный переулок, Придорожная, Бакинская, Грозненская, сообщает пресс-служба "Т Плюс".

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для выявления слабых участков тепловых сетей. По результату гидравлических испытаний энергетики меняют изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

На период ремонта сетей в Куйбышевском районе "Т Плюс" призывает горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

  • не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
  • ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
  • разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Гид потребителя

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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