В 2025 г. в Самаре приведут в порядок 51 двор

В Самаре стартовала реализация инициатив жителей по проекту "Народный бюджет Самарской области". Благодаря поддержке правительства Самарской области в 2025 году приведут в порядок 51 двор и 4 общественных пространства. Работы ведутся с 8 августа, к настоящему времени уже благоустраивают 10 дворов — на ул. Корабельная, 12/ул. Печерская, 29, ул. Ставропольская, 86, Пятая просека, 137 и др.
"Работы только стартовали, качество исполнения контролируем в обязательном порядке", — сказал глава города Самара Иван Носков.
Под контролем инициативных групп жителей во дворах демонтируются старые покрытия тротуаров и проездов, устанавливаются бортовые камни, проводится санитарная обрезка деревьев, расширяются парковочные пространства, формируются газоны и т.п.