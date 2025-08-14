В 2025 г. в Самаре приведут в порядок 51 двор

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартовала реализация инициатив жителей по проекту "Народный бюджет Самарской области". Благодаря поддержке правительства Самарской области в 2025 году приведут в порядок 51 двор и 4 общественных пространства. Работы ведутся с 8 августа, к настоящему времени уже благоустраивают 10 дворов — на ул. Корабельная, 12/ул. Печерская, 29, ул. Ставропольская, 86, Пятая просека, 137 и др.

Фото: пресс-служба мэрии Самары