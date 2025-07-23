В Самаре в парке Победы появится сухой фонтан

В Самаре возведут сухой фонтан в виде Адмиралтейской звезды площадью 625 кв. м в парке Победы. Об этом сообщает администрация города.
Сейчас специалисты монтируют системы канализации и водоподачи, а также строят котлована под технические помещения сооружения.
"Новый фонтан будет полностью пешеходным, безопасным для детей и людей старшего возраста. Мощение будет выполнено натуральным гранитным камнем в четырех цветах, — рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Романов. — В целом возведение нового фонтана выполнено на 45%".
Помимо фонтана в Парке Победы обновляют входную стелу — ее облицовывает алюкобондом и пластиком, устанавливают архитектурную подсветку в виде российского триколора. В водоеме очищено дно, демонтированы старые откосы и началось устройство основания под укрепление габионными конструкциями.
По поручению главы города Ивана Носкова в Самаре стартовала инвентаризация фонтанов. По ее итогам будет составлена поэтапная программа ремонта и модернизации сооружений.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!