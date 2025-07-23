В Самаре в парке Победы появится сухой фонтан

В Самаре возведут сухой фонтан в виде Адмиралтейской звезды площадью 625 кв. м в парке Победы. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас специалисты монтируют системы канализации и водоподачи, а также строят котлована под технические помещения сооружения.

"Новый фонтан будет полностью пешеходным, безопасным для детей и людей старшего возраста. Мощение будет выполнено натуральным гранитным камнем в четырех цветах, — рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Романов. — В целом возведение нового фонтана выполнено на 45%".

Помимо фонтана в Парке Победы обновляют входную стелу — ее облицовывает алюкобондом и пластиком, устанавливают архитектурную подсветку в виде российского триколора. В водоеме очищено дно, демонтированы старые откосы и началось устройство основания под укрепление габионными конструкциями.

По поручению главы города Ивана Носкова в Самаре стартовала инвентаризация фонтанов. По ее итогам будет составлена поэтапная программа ремонта и модернизации сооружений.