Самарская область получит казначейский инфраструктурный кредит на модернизацию ЖКХ

Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На заседании рассмотрели и одобрили заявки на реализацию проектов, финансируемых с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

"Продолжаем работу по распределению средств казначейских инфраструктурных кредитов. Большая часть заявочной кампании завершена. Все 89 регионов страны приняли активное участие, видим вовлеченность. Прошу всех губернаторов серьезно отнестись к этой работе, держать на контроле реализацию запланированных проектов. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее. Сегодня одобрили заявки на общую сумму КИК в размере 46,8 млрд рублей. Это 64 объекта в составе 20 проектов в 10 регионах страны. Средства будут направлены на модернизацию систем ЖКХ. Уверен, что все одобренные проекты поспособствуют улучшению качества жизни людей и в целом положительно скажутся на социально-экономическом развитии регионов", — сказал Марат Хуснуллин.

Самарской области одобрены заявки с объемом КИК 4,13 млрд руб. на реализацию шести проектов и 26 объектов. Среди них — реконструкция 15 участков теплотрасс, модернизация систем теплоснабжения пос. Новосемейкино, капитальный ремонт водовода в Сызрани, строительство двух объектов водоотведения и реконструкция сооружения очистки сточных вод в Тольятти, реконструкция двух объектов водоотведения в Самаре, строительство трех котельных на территории Кинель-Черкасского района. Проекты позволят повысить качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 800 тыс. жителей региона.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин в своем докладе рассказал о текущем рассмотрении заявок регионов на реализацию инфраструктурных проектов за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

"В настоящее время мы видим высокий интерес регионов в использовании инструмента КИК. Уже завершена заявочная кампания по базовым лимитам ЖКХ и по конкурсному отбору по инвестиционным проектам. Продолжают поступать заявки в рамках долгосрочных комплексных планов ДФО и Арктической зоны. Семь регионов с одобренным лимитом на этот год уже подали заявки, от остальных регионов прием заявок продолжается до конца сентября", — сообщил Ирек Файзуллин.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что КИК стали продолжением механизма инфраструктурных бюджетных кредитов, который эффективно показал себя в комплексном региональном развитии.

"Как оператор КИК, фонд внимательно работает с каждой заявкой. На обновление систем ЖКХ заявки направили 82 региона на общую сумму 187 млрд рублей. Сфера очень сложная, требует особого внимания, поэтому запланированная работа важна для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. В целом у нас имеется успешный большой опыт в реализации проектов ИБК. Будем прилагать все усилия для качественного выполнения новых проектов на благо россиян", — прокомментировал Василий Купызин.