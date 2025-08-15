С начала года "Т Плюс" провела уроки по энергетической безопасности для учащихся семи школ Самарской области

В 2025 году сотрудники "Т Плюс" провели серию тематических уроков для учащихся школ Самарской области. Основной темой стали основы безопасного поведения вблизи энергетических объектов. В общей сложности с жизненно важными правилами познакомились учащиеся семи школ Самары и Тольятти.

Очередной урок самарские энергетики состоялся в летнем лагере общеобразовательной школы № 90 Тольятти. Участники пяти отрядов космической смены узнали о том, как работают электростанции, как тепло поступает в квартиры горожан и как вести себя вблизи энергообъектов:

— не наступать на крышки люков;

— не приближаться к местам парения;

— не заходить за ограждения мест производства ремонтных работ;

— не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

Полученные знания ребята закрепили в ходе веселой эстафеты. В заключение увлекательного урока все его участники получили подарки с напоминаниями о правилах поведения вблизи энергетических объектов.