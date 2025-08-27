16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны "Т Плюс" завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области Обновленные очистные сооружения "РКС-Самара" высоко оценили на федеральном уровне Как будет выглядеть первая ГЭС Поволжья в Сызрани после преображения: эскизы Специалисты "Т Плюс" успешно ликвидировали учебные аварии на теплосетях в ходе масштабных городских учений

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре продолжает работу XVII Конференция водоканалов России - крупнейшая дискуссионная площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития водоснабжения и водоотведения.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

27 августа состоялось пленарное заседание, посвященное мерам поддержки отрасли и перспективным направлениям развития законодательства. В фокусе - недофинансирование, кадровый дефицит, тарифное регулирование и требования к очистке сточных вод. От решения этих проблем зависит не только благополучие предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, но и комфорт, здоровье, качество жизни россиян.

"Из года в год мы решаем проблемы, насущные для водоканалов. Вот, например, реформирование природоохранного законодательства, оно у нас самое жесткое и самое недостижимое в мире. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы оно стало органичным и достижимым", - отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Особое внимание участники уделили взаимодействию бизнеса и власти. Глава Самары Иван Носков подчеркнул: "Темы, которые здесь поднимаются, особенно важны для больших городов, городов с историей. Сейчас мы в Самаре плотно работаем с компанией РКС, координируем работу по благоустройству города с производственной программой предприятия по замене и ремонту сетей. Это является важной частью сотрудничества предприятия и муниципалитета".

Успешным опытом самарцев с коллегами поделился главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. Он рассказал о реализации инвестпрограммы в рамках концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, правительством Самарской области и администрацией г.о. Самара. В числе ключевых проектов - строительство новых водоводов диаметром 600 и 1000 мм, реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Особое внимание было уделено темам правильной утилизации жидких бытовых отходов, повышению коммунальной культуры и кадрового интереса к отрасли - эти темы актуальны для каждого предприятия в стране.

"Очень важно, когда все водоканалы собираются в одном месте и обсуждают проблемы. И решать их эффективнее и проще именно в комплексе. А решение каждой проблемы водоканала - это в конечном итоге польза тем, для кого мы работаем, - для жителей", - отметил Владимир Бирюков.

Конференция продолжает работу. Диалог власти, регуляторов и экспертов позволяет вырабатывать конкретные шаги, необходимые для модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и повышения качества жизни россиян.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31