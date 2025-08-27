В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны

В Самаре продолжает работу XVII Конференция водоканалов России - крупнейшая дискуссионная площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития водоснабжения и водоотведения.
27 августа состоялось пленарное заседание, посвященное мерам поддержки отрасли и перспективным направлениям развития законодательства. В фокусе - недофинансирование, кадровый дефицит, тарифное регулирование и требования к очистке сточных вод. От решения этих проблем зависит не только благополучие предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, но и комфорт, здоровье, качество жизни россиян.
"Из года в год мы решаем проблемы, насущные для водоканалов. Вот, например, реформирование природоохранного законодательства, оно у нас самое жесткое и самое недостижимое в мире. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы оно стало органичным и достижимым", - отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
Особое внимание участники уделили взаимодействию бизнеса и власти. Глава Самары Иван Носков подчеркнул: "Темы, которые здесь поднимаются, особенно важны для больших городов, городов с историей. Сейчас мы в Самаре плотно работаем с компанией РКС, координируем работу по благоустройству города с производственной программой предприятия по замене и ремонту сетей. Это является важной частью сотрудничества предприятия и муниципалитета".
Успешным опытом самарцев с коллегами поделился главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. Он рассказал о реализации инвестпрограммы в рамках концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, правительством Самарской области и администрацией г.о. Самара. В числе ключевых проектов - строительство новых водоводов диаметром 600 и 1000 мм, реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Особое внимание было уделено темам правильной утилизации жидких бытовых отходов, повышению коммунальной культуры и кадрового интереса к отрасли - эти темы актуальны для каждого предприятия в стране.
"Очень важно, когда все водоканалы собираются в одном месте и обсуждают проблемы. И решать их эффективнее и проще именно в комплексе. А решение каждой проблемы водоканала - это в конечном итоге польза тем, для кого мы работаем, - для жителей", - отметил Владимир Бирюков.
Конференция продолжает работу. Диалог власти, регуляторов и экспертов позволяет вырабатывать конкретные шаги, необходимые для модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и повышения качества жизни россиян.
Последние комментарии
